Gente de Zona - Si No Vuelves testo



Hoy me levante contándote

Aquellos besos que nos dábamos a escondidas

Hoy me levante disfrutandote, amor

Lo que yo viví contigo, eso no tiene nombre

No hay duda que yo fui tu hombre

Y tu la mujer que me robo el corazón

Aunque tu no estas

Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando

Y por mas que lo intento, no te puedo olvidar

Aunque tu no estas

Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando

Y por mas que lo intento, no te puedo olvidar



Si no vuelves

Se me va la vida si no vuelves

Se me va la vida si no vuelves

Se me van las noches si no vuelves