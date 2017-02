Sanremo 2017 - Michele Bravi - Il Diario Degli Errori (Video ufficiale e testo)

Michele Bravi - Il Diario Degli Errori testo



Ho lasciato troppi segni

Sulla pelle già strappata

Non c'è niente che si insegni prima

Che non l'hai provata

Sono andato sempre dritto come un treno

Ho cercato nel conflitto

La parvenza di un sentiero

Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio

E non ho mai detto resta se potevo dire addio

Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta

Ma non ne ho tenuto conto

Ho sempre avuto troppa fretta



Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutti i torti e le ragioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori



Ho giocato con il fuoco

E qualcuna l'ho anche vinta

Ma ci è mancato poco

Mi giocassi anche la vita

Ho lasciato troppe volte

La mia impronta sopra il letto

Senza preoccuparmi troppo

Di cosa prima avevo detto

Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba

Senza avere un punto fisso

O qualcuno che ti salva



Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutte le mie imperfezioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile



Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori



Almeno tu Almeno tu

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori