Showtek & Noisecontrollers - Get Loose (Tiësto Remix)

Showtek - Get Loose testo



I-I-I just wanna get loose when the beat drops



I (I just wanna)

I (I just wanna)

I (I just wanna)

I (I just wanna)

I (I just wanna)

I (I just wanna)

I (I just wanna)

I (I just wanna)



I just wanna get loose when the beat drops



I-I-I just wanna get loose when the beat drops



I just wanna get loose when the beat dro-



I-I-I just wanna get loose when the beat drops



I-I-I just wanna get loose when the beat drops