Sono settimane ormai che sentiamo continuamente i remix di Paris alla radio, l'ultima hit dei The Chainsmokers sta continuando a spopolare giorno dopo giorno e, molti DJ, continuano ad aver bisogno di una versione più spinta che si adatti ad un set in un locale o, perchè no, in un festival.

I nostri Chainsmokers quindi hanno rilasciato questi cinque remix ufficiali di Paris, vediamoli insieme:

A tenere ala la bandiera italiana abbiamo i VINAI, il duo composto dai fratelli bresciani Andrea e Alessandro che hanno pensato ad una versione più lenta, di come ci si aspetterebbe da loro, dalle sonorità trap che comunque in moltissimi apprezzano.

I LOUDPVCK hanno puntato ad un remix in stile future bass seguendo quella che è un pò l'onda del momento.

Jewelz & Sparks hanno portato Paris ad uno stile electro-house che si adatta perfettamente ad un set da festival, stupendo particolarmente con questa versione.

Party Thieves, invece, si è orientato verso un remix R&B - trap.

Hanno sorpreso, invece, i FKYA che hanno puntato il tutto per tutto su una melodia che riporta molto al rock osando parecchio, comunque, tenendo quel tocco pop che è dato dall'inconfondibile vocal.

E infine i Pegboard Nerds che si sono concentrati su delle sonorità dubstep.