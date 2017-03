Abbandonare la scuola per seguire il suo sogno. Contro tutto e tutti, è riuscito a crearsi un nome di spessore nel panorama musicale, soprattutto con il suo genere che più l'ha lanciato nel mondo, la melbourne bounce. Dall'Australia con furore, Will Sparks!

William James Sparks, classe 1993, crescendo con 2 fratelli e la madre single, si innamorò della musica per la prima volta ad 11 anni, quando giocò a Guitar Hero, per poi realmente imparare a suonare la chitarra. Prima di concentrarsi fortemente sulla sua carriera musicale, frequentava prima la Camberwell High School, e dopo la Caulfield Grammar a Melbourne, ma già al terzo anno delle superiori, l'amore per la musica è troppo forte, decide di scommettere tutto su se stesso e si dedica totalmente alla produzione, abbandonando l'istruzione. Dalla sua cameretta con solo il suo computer, Partì il suo viaggio. Il suo primo vero successo è sicuramente Ah Yeah, che soprattutto qua in Italia ebbe un successo incredibile in tutti i club italiani.

Il suo singolo del 2013 Bring It Back con Joel Fletcher è un altro successo internazionale per l'australiano. Sempre nello stesso anno fu nominato Breakthrough Artist of the Year. Nel 2014 fu nominato Il DJ numero uno d'Australia, posizione numero 78 invece nella classifica mondiale di DJ MAG. Il ragazzo ha continuato ad espandere i suoi orizzonti, il suo sound ha continuato ad essere sempre più in voga, grazie anche alle sue apparizioni nei migliori festival del mondo: da Stereosonic, fino al Tomorrowland, TomorrowWorld, EDC Las Vegas. La sua fama non ha esitato a fermarsi, dopo la pubblicazione di tracce come Catch, When The Lights Go Out e This Is What The Bounce Is, è riuscito a catturare l'attenzione un'etichetta di grandissimo spessore come Ultra Records. In 3 anni è riuscito a conquistare tutto e tutti, ottenendo la sua rivincita personale con la vita. Il magazine Billboard lo nominò come uno dei giovani più interessanti nell'EDM, venne eletto come resident DJ al XS di Las Vegas, Jay-Z lo selezionò tra gli artisti della scena elettronica presenti al suo festival Made In America e ottenne un altro posto come resident DJ in estate al Paradise di Ibiza. La sua pagina di Soundcloud è la testimonianza della sua affluenza mondiale come produttore, raccogliendo milioni di ascolti ad ogni sua traccia. E con il suo album in fase di sviluppo e con la collaborazione di grandi artisti, la sua ascesa continua spedita senza segni di rallentamento.

Se vuoi scoprire ancora più informazioni, vai sul sito ufficiale del Reload, anche su Facebook, i biglietti online sono tutti sold out, l'organizzazione ci ha informato che ci saranno solo 500 tagliandi in vendita ai botteghini dalle ore 12:00

Sabato 4 marzo 2017, Reload Music Festival!