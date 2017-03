Wisin - Escápate Conmigo (feat. Ozuna) (Video ufficiale e testo)

Wisin - Escápate Conmigo (feat. Ozuna) testo



Ozuna

W

Será la magia que tienen tus ojos

Y tus truquitos para enamorar

Tú me seduces a tu antojo

Y de tu hechizo no puedo escapar



Qué ganas tengo de buscarte

Y de volverte a besar (Baby)



Por más que traten de alejarte

Baby hoy conmigo tú te vas

(Yo sólo quiero que confíes en mí y seas valiente bebé)



Escápate conmigo esta noche bebé (ajá)

Te quiero comer

Te va a encantar

Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien

Te quiero comer

Tus labios besar



Bebé no digas que no

Si solo somos tú y yo

Y se te eriza la piel

Cuando entramos en calor



Bebé no digas que no...

Si solo somos tú y yo

Si se te eriza la piel

Cuando entramos en calor



Mi supernova

La que una sonrisa me roba

Tremenda loba

Sólo un beso y calienta la alcoba

Se me pega y me soba

No se incomoda

La baby es una pantera

Yo soy su casanova

Escápate conmigo donde no hayan testigos

Si te preguntan diles que soy tu mejor amigo

Yo quiero un beso, tú quieres castigo

Sabes que no te obligo

Te deseo siempre te lo digo

(Mamita deja la ventana abierta)



Escápate conmigo esta noche bebé

Te quiero comer

Te va a encantar

Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien

Te quiero comer

Tus labios besar



Es que yo quiero un poco más

De tu rica desnudez

Es que el sudor de tu piel

Es el que yo quiero probar



Es que yo quiero un poco más

De tu rica desnudez

Es que el sudor de tu piel

Es el que yo quiero probar



Ozuna

Mi mente descontrola

Y si la llamo, me dice que la busque que está sola

Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora

Si le fallo, que tranquilo porque no se enamora



Tranquila, la vida conmigo te la vacilas

Que no he visto otra baby, de tu liga

Esos besitos que me dan ganas

De amanecer contigo todas las mañanas



Escápate conmigo esta noche bebé (ajá)

Te quiero comer

Te va a encantar



Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien

Te quiero comer

Tus labios besar



Bebé no digas que no

Si solo somos tú y yo

Y se te eriza la piel

Cuando entramos en calor



Bebé no digas que no...

Si solo somos tú y yo

Si se te eriza la piel

Cuando entramos en calor



Señoritas es sencillo

Todo lo hacemos por ustedes

Junte poderoso

W

Ozuna

Multimillo Records

Los Legendarios

Hyde El Quimico

Gaby Music

Otros niveles musicales