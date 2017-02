Manca sempre meno al festival-one-day con più successo in Italia! L'attesa sta per volgere al termine e la line-up promette solo attacchi di cuore stratosferici. Se c'è qualcosa di ancora più speciale quest'anno è la varietà di generi che sarà presente. Chiamatela electro house, big room, classica EDM o come volete, a infiammare il mainstage ci saranno gli interpreti che negli ultimi 5 anni hanno creato dei veri e propri inni, con collaborazioni incredibili con mostri come Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren e molti altri. Signore e signori, mettete le mani a W e tenetevi forte per i W&W!

Tutto ebbe inizio con un incontro casuale tra Ward van der Harst e Willem van Hanegem al Trance Energy del 2003 in Olanda, che nel giro di 4 anni, li ha portati a intraprendere la loro carriera per la produzione musicale, partendo proprio dalla trance. Con la loro visione iniziò a prendere forma un nuovo tipo di suono nella trance a livello globale, che ha permesso a loro di iniziare a suonare nei club underground. Il loro primo cavallo di battaglia iniziale è stato Mustang, che con il supporto immediato di Tiësto, Armin van Buuren, Sander van Doorn, Ferry Corsten e Markus Schulz tra i più illustri. L'hype di quella traccia fu così forte che proprio il festival che li fece incontrare, il Trance Energy, decise di farli debuttare davanti al grande pubblico olandese.

Secondo Armin, loro divennero il duo migliore al mondo a produrre trance, ne fu così convinto che decise di investire su di loro e di integrarli nella sua label Armada. Detto fatto, continue produzioni bomba come Sinergy con Ummet Ozcan, il lancio di Mainstage Radio, che fu un faro per gli ascoltatori più accaniti di trance, e le continue presenze agli ASOT, con lo storico B2B con Tiësto a Kiev per l'edizione numero 400. Il 23 settembre 2011 lanciarono pure il loro album Impact, 15 tracce della miglior trance mai prodotta secondo loro stessi. Ma dal 2012, in un periodo che erano già una delle espressioni più stabili nel panorama della musica elettronica, decisero di sperimentare, di allargare i loro orizzonti ad altri generi. Il loro approccio alla electro house iniziò con Marcel Woods, che insieme pubblicarono su Revealed Recordings Trigger, una traccia che dai loro più fedeli fan fece storcere il naso, che accusarono Willem e Ward che la loro scelta di switchare sia stata prettamente. Ma poco importò, perchè da questa traccia iniziò un'altra ascesa molto più globale e travolgente.

A seguirli subito dopo ci fu anche lo stesso Ummet Ozcan, che anche lui dalla trance iniziò a produrre electro house, e che insieme crearono una bomba come The Code, sempre sulla label di Hardwell. È proprio con il 2 volte vincitore della TOP 100 DJ MAG che instaurarono un forte legame di amicizia e collaborazioni, creando delle vere bombe adatte per ogni mainstage di tutto il mondo. La loro presenza nei migliori festival come l'Ultra Music Festival o il Tomorrowland è ormai una traduzione, non esiste folla che sia stata ferma alla loro energia. Quell'energia che i Reloaders riceveranno tra pochissimo, insieme a Carnage, Will Sparks e Getter, con il Lingotto Fiere pronto al sold out. Sappiamo già che stai saltando come un matto al pensiero.

Sabato 4 marzo 2017, Reload Music Festival!