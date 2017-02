Sembra una specie di caccia al tesoro quella organizzata dall’Ultra Music Festival.

L'attesissimo appuntamento EDM di Miami ha pubblicato da poco la seconda parte della sua line up, la cosiddetta Phase 2 e, fra i grandi nomi in lista, ce ne sono alcuni meno conosciuti, che nascondono progetti paralleli di noti dj, come Ferry Corsten, Arty e Sander van Doorn.

Un giallo a parte riguarda invece chi si nasconda dietro la sigla NWYR, anche questa inserita nella line up della Phase 2, ma qualche supposizione molto vicina alla realtà è già venuta fuori.

Sembrerebbe proprio che dietro allo pseudonimo si nascondano i W&W, il celebre duo trance olandese.

Gli indizi ci sono tutti. Alla domanda rivolta da diversi users su chi fosse NWYR, lo staff dell’Ultra ha risposto di ‘guardare più da vicino’, con faccina ammiccante. Ecco com’è da vicino.

Il simbolo della Y è scritto in modo da formare una W sulla sommità, accostando quindi la prima W ad una seconda. Inoltre, qualche settimana fa, durante il live broadcast Hardwell On Air 300, sono comparsi i W&W annunciando di avere un progetto parallelo in corso ed un sacco di nuova trance.

Chiunque fosse rimasto male nel non vedere il nome W&W dalla line up dell’Ultra può finalmente tranquillizzarsi.