W&W (Full live-set) | SLAM! Koningsdag 2017

W&W @ SLAM! Koningsdag, Netherlands 2017-04-27

[00:20] W&W - Caribbean Rave (Intro Edit) [MAINSTAGE]

w/ Hardwell & W&W feat. Fatman Scoop - Don't Stop The Madness (Acappella) [REVEALED]

w/ Zedd & Lucky Date feat. Ellie Goulding - Fall Into The Sky (Everybody Fuckin Jump Acappella) [INTERSCOPE]

[02:10] W&W - Put 'Em Up [MAINSTAGE]

[05:19] Hardwell & Maddix - Smash This Beat [REVEALED]

w/ Kygo feat. Conrad Sewell - Firestone (Acappella) [SONY]

w/ TJR & VINAI - Bounce Generation (Acappella) [SPINNIN']

w/ ID - ID

[07:40] W&W vs. Riva Starr & Fatboy Slim vs. DJ Isaac & Crystal Lake - Rave After Rave vs. Eat Sleep Rave Repeat vs. Stick Em (W&W Mashup) [SKINT / MAINSTAGE / SKINK]

[10:16] Boef - Habiba (prod. Mb) (W&W Remix)

[11:50] VINAI & Harrison - Sit Down [SPINNIN']

w/ David Guetta & GLOWINTHEDARK feat. Harrison - Ain't A Party (Acappella) [JACK BACK]

[12:40] Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love (W&W Bootleg) [STMPD]

[14:30] Carnage & VINAI - Time For The Techno [SPINNIN']

[15:50] W&W & MOTi - ID (Tarantella)

[17:54] Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit [ARMIND]

[20:10] The Chainsmokers feat. Daya - Don't Let Me Down (W&W Remix) [COLUMBIA]

[22:45] W&W - Whatcha Need [MAINSTAGE]

[25:05] Ed Sheeran - Shape Of You (W&W Festival Mix) (Hardwell Edit) [ASYLUM]

[27:20] DJ Snake & Yellow Claw - Ocho Cinco (W&W Remix) [INTERSCOPE]

[29:50] Dimitri Vegas & Like Mike & W&W vs. The White Stripes - Arcade vs. Seven Nation Army (W&W Edit) [XL / SMASH THE HOUSE]

[33:28] Jordan & Baker - Explode (W&W Remix) [MAINSTAGE]

w/ W&W & Blasterjaxx - Rocket [REVEALED]

w/ Chuckie - Who's Ready To Jump (1 2 3 Let's Go Acappella) [BIG BEAT]

[35:00] Snap! - Rhythm Is A Dancer (W&W Bootleg) [ARISTA]

w/ MaxRiven - Rhythm Is A Dancer [PLAYBOX]

[36:50] W&W & Hardwell & Lil Jon - Live The Night [MAINSTAGE]

[38:32] Armin van Buuren vs. W&W - This Is A Test vs. Bigfoot (W&W Mashup) [ARMIND]

[40:46] Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Still D.R.E. (W&W Festival Mix) [AFTERMATH]

[42:50] NWYR - Orchestra (Working Title) [FREE]

[45:42] NWYR - ID

[47:08] DJ Snake - Propaganda (W&W Bootleg) [FREE/POLYDOR]

[48:22] Hardwell & Dr. Phunk - Once Again [REVEALED]

w/ DJ Paul Elstak & Dr Phunk feat. Jebroer - Kind van de Duivel [FOOLISH]

[51:25] D-Block & S-te-Fan - ID

[53:50] Dash Berlin feat. Do - Heaven (Isaac Remix) [ARMADA]

[56:10] Ed Sheeran - Castle On The Hill (NWYR Remix) [FREE]