In attesa di ascoltare Los Amsterdam, l'album degli Yellow Claw in uscita il 7 aprile, ci possiamo pregustare il mixtape rilasciato dal duo olandese, #11.

Si tratta di una compilation di remix da brani di Skrillex, San Holo, Boombox Cartel, Dj Snake ed altri artisti meno conosciuti. 45 minuti di musica che oscillano tra i ritmi più aggressivi a momenti più soft, in un armonico mix che i fan non mancheranno di apprezzare.

Ecco sotto il podcast e le tracce del mixtape. Buon ascolto.

Yellow Claw - mixtape #11

Yellow Claw – Love & War Ft. Yade Lauren (Westcoast Remix)

Yellow Claw – City On Lockdown Ft. Juicy J & Lil’ Debbie (LOS AMSTERDAM EXCLUSIVE)

Slushi – Never Forget You

Yellow Claw – ID (ATM VOL.3 EXCLUSIVE)

Aazar – Lay It Down

Kaaris & Mr Carmack – Chargé (Boombox Cartel Remix)

Doctor P – Hard As Fuck

The Galaxy – Turn Day Turn Night

Flux Pavilion & NGHTMRE – Feel Your Love Ft. Jamie Lewis

4B & D-John – Fire (VIP)

Rickyxsan – Gotta’ Lean Back

Migos – B&B (R3HAB & No Riddim & It’s Different Remix)

Migos – TSHIRT (Benzi & Chuwe Edit)

Cesqeaux – Backup

San Holo – Light

DVBBS – Moonrock Ft. Juicy J

Yellow Claw & Cesqeaux – Stacks Ft. Quavo & Tinie Tempah (LOS AMSTERDAM EXCLUSIVE)

Partyfavor – WAWA

Wiwek – Double Dribble Ft. Keno

Lil’ Debbie & Cesqeaux – Today

Moksi & Chace – Lucky ft. Yade Lauren

Hardwell & Wiwek – Chameleon

Wiwek – Faka G

Lil’ Debbie & Moksi – Push

Skrillex & MUST DIE! – VIP

Stoltenhoff – Hood Up

Juyen Sebulba & CAPTiSM & Snappy Jit – Choo Choo

Mike Cervello – The Crown Ft. Tellem

Botnek & Snails – Ur 2 Cool

Wiwek – Riot & EPTIC – The End (Breaux VIP) (Yellow Claw Edit)

Yellow Claw – Love & War Ft. Yade Lauren

Yellow Claw – Love & War Ft. Yade Lauren (Stoltenhoff Remix)

Pierce – Audi

Post Malone – Big Lie (MEGAMAOR Remix)

DJ Snake & Yellow Claw – Ocho Cinco (FIGHT CLVB Remix)

Knife Party & Tom Morello – Battle Sirens (Brillz Remix)

Kayzo & Junkie Kid – More Than Ever

Yellow Claw – Good Day Ft. DJ Snake & Elliphant (LOS AMSTERDAM EXCLUSIVE)