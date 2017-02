Fin dall'estate scorsa, quando abbiamo visto in giro per i festival delle felpe o t-shirt indossate da Hardwell, Wiwek, Dillon Francis, Flux Pavillion, Skrillex e molti altri, con su scritto Los Amsterdam, ci chiedevamo fortemente quale brand abbia messo in commercio quelle felpe e dove si potrebbero ordinare. Profonde ricerche sul web, ma purtroppo trovammo poco o niente. Ma quando il 7 febbraio hanno annunciato sui social l'uscita del loro prossimo album, tutto è tornato chiaro. Così come avvenne con Blood For Mercy, la loro strategia d'immagine ha funzionato anche stavolta. L'hype per questo album è fortissimo credeteci, non si ha avuto neanche il tempo di riprendersi dalla notizia che hanno pubblicato la tracklist: collaborazioni con mostri sacri come Tinie Tempah, DJ Snake, Juicy J, GTA, Moksi e Cesqeaux. Aiuto!

Ed eccoci ad oggi, che con la prenotazione dell'album in uscita il 7 aprile, si può ottenere una delle tracce più attese di Los Amsterdam: Good Day. Continua il binomio Yellow Claw / DJ Snake, che dopo Slow Down e Ocho Cinco, sfornano questa nuova traccia con il supporto dell'energetica voce della bella svedese Elliphant. Un nome importante, che ha cantato per grandi artisti come Major Lazer, Zeds Dead, Yogi e soprattuto Skrillex. Partiamo dal fatto che questo brano dal punto di vista sonoro si allontana molto dagli stili trap che li hanno resi famosi nel panorama elettronico. Se possiamo permetterci un paragone, come metrica ricorda Future Pt. 2 dello stesso Snake in collaborazione con Bipolar Sunshine. Giudicare negativamente Good Day solo perchè non ha lo stesso sound della tipica Amsterdam Trap Music che producono sarebbe un errore: Ascoltandola più e più volte, si può notare la freschezza che regala questo brano, di quanta sia aumentato il livello di qualità sonora e di produzione. Un'evoluzione necessaria per innovarsi e non finire nel banale. Crediamo e vorremmo fortemente che Good Day abbi il successo e la notorietà che merita, così come l'intero album Los Amsterdam.

In attesa del 7 aprile, puoi ascoltare qui sotto Good Day!