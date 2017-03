Amanti della Amsterdam Trap Music, finalmente il grande giorno è arrivato: Los Amsterdam è finalmente fuori!

Ci piace dire che si tratta più di una bella sorpresa che di qualcosa che abbiamo atteso da molto, anche perchè solitamente è raro vedere degli artisti che pubblicano un album dopo soli 16 mesi dall'uscita dal primo. I segnali di questo nuovo arrivo erano parecchi, a partire dal nome dell'album.

Fin dall'estate scorsa, la comparsa di queste felpe con questo slogan curioso ha destato un po' di sospetto, l'hype è stato così pungente al punto da investigare attraverso il web chi e dove li vendeva, ma senza trarne conclusioni. Ci hanno pensato i diretti creatori a svelare il piacevole mistero: anche prima del primo album, il merchandising ufficiale del duo era continuamente targato dallo slogan Blood For Mercy. Questo è il primo album dopo l'addio del MC fondatore della crew, Bizzey, che ha lasciato dichiarando di volersi dedicare a tempo pieno con la sua famiglia, per poi poco dopo continuare la sua carriera da solista con un lavoro più radicato sul territorio olandese. Una decisione comprensibile visto che i fondatori dell'Amsterdam Trap Music girano senza sosta il mondo, soprattutto il DJ e produttore Nils Rondhuis, in arte Nizzle, che insieme al nuovo MC (ma non nuovo componente della crew come Bizzey) Mister Vi, toccano ogni tappa, a differenza di Jimmy Aasgier, che raramente è presente negli stage se non per i festival importanti, appunto per lavorare in modo più intenso alle produzioni musicali.

Da questo album, sentendo le prime canzoni pubblicate come Invitation, Love & War e Good Day, ci aspettiamo dei suoni freschi, un po' più lontani dai grandi classici trap che hanno realizzato ma con l'originalità che li ha sempre contraddistinti. A partire dalle canzoni con Yade Lauren, giovanissima cantante emergente conosciuta tramite un contest in Olanda: la sua voce grintosa mixata alla sua semplicità sono state determinanti per iniziare a lavorare in studio con loro, una bella scoperta. Poi c'è il grande cavallo di battaglia dell'album, Stacks, con Quavo dei Migos, Tinie Tempah e il promettente futuro big Cesqeaux, fresco di collaborazione con Afrojack (Life Good con O.T. Genesis) e tra poco David Guetta (al punto che l'ha portato con sè sul mainstage dell'Ultra Music Festival).

Noi non stiamo più nella pelle, Los Amsterdam a manetta nei subwoofer, puoi ascoltare l'album anche da qui!