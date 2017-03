È Stay il nuovo singolo del dj e producer Zedd insieme alla cantante italocanadese Alessia Cara; incontratisi un anno fa in occasione degli HALO Awards, i due giovani artisti arrivano oggi nelle radio italiane con il primo progetto in coppia, di cui è disponibile anche un lyric video che conta ben 34 milioni di views. “Zedd è stato davvero disponibile e ha fatto in modo che io fossi coinvolta in ogni singola parte del processo creativo della canzone”, ha raccontato la Cara.

Le fa così eco Zedd: “Credo personalmente che questo brano sia il risultato perfetto dei nostri due stili musicali, proprio per questo sono molto soddisfatto del risultato finale. Sto provando ad abbattere le barriere musicali per potermi sentir libero di produrre ogni singolo genere senza che le persone mi inseriscano in una specifica categoria”.

Il singolo Stay fa, dunque, incontrare due personalità musicali diverse fra loro ma ugualmente amanti della sperimentazione che supera i confini imposti da certa discografia. Da una parte, Zedd, esponente della nuova EDM internazionale, ha portato l’esperienza di svariati remix con cui ha vinto anche due concorsi della Beatport remix. Dall’altro lato, Alessia Cara ha regalato al brano una matrice cantautorale che è la firma anche del suo album di debutto “Know-It-All”.

Zedd al Nameless Music Festival 2017

E Zedd è atteso a breve in italia: il 2 giugno, infatti, si esibisce dal vivo sul palco del prestigioso Nameless Music Festival di Barzio (LC). Oltre al dj russo naturalizzato tedesco, a tre giorni di musica vede nella sua lineup artisti dai nomi altisonanti della dance internazionale e italiana. Qualche esempio? Afrojack, Chemical Brothers, Axwell e Ingrosso. Tutte le informazioni al sito ufficiale.