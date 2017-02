Dopo un po' di attesa, è uscito il nuovo singolo di Anton Zaslavski, in arte Zedd! E questa volta c'è da essere ancora più felici, visto che c'è un po' di Italia in questo nuovo brano. Si tratta della bellissima Alessia Cara, cantante canadese di origini calabresi, precisamente di Brancaleone e Siderno. Il brano ha un forte impatto emotivo, realizzato molto probabilmente per il mercato pop ma che può mettere d'accordo tutti. È la sua prima pubblicazione del 2017, l'ultima sua uscita risale a 3 mesi fa con il suo remix di Let Me Love You di DJ Snake con Justin Bieber: una produzione che ha fatto discutere, che per molti non è stato ben gradito ma che (a nostro avviso) è stato qualcosa di sperimentale e molto interessante, è vero che da lui ci si avrebbe potuto aspettare qualcosa di più vicino alla progressive house, ma tutto sommato meglio così.

Tornando ad oggi, Stay, secondo noi, ha ampi margini per essere un brano di successo, e noi speriamo anche qui in Italia, soprattutto per il fatto che a cantare c'è la nostra "cara" Alessia Giada Caracciolo. Una voce strabiliante, che ha stregato tutti, al punto di duettare sul palco davanti a un pubblico di 50 000 spettatori con Taylor Swift. L'elemento più bello di Alessia è sicuramente la sua semplicità con cui fa le cose e si rappresenta, che mette sempre al primo posto la musica, e non l'apparire come molte altre sue colleghe, sempre con i piedi per terra e il sorriso stampato sui denti. Amore a prima vista.

Tra i suoi più grandi successi troviamo sicuramente Here, con oltre 120 milioni di visualizzazioni su YouTube. Noi non possiamo fare altro che continuare a sostenere Alessia, ancor di più con questa collaborazione con uno degli artisti di musica elettronica più completi degli ultimi 5 anni, e ovviamente ascoltare e riascoltare Stay!