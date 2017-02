Continuare sulla scia del 2016 per conquistarsi un posto di rilievo anche nel 2017. È questa la mossa di Zedd per i primi mesi del nuovo anno, soprattutto alla luce dei programmi e delle strategie che si prepara a lanciare. L'artista russo naturalizzato tedesco, infatti, è pronto per la release ufficiale di Stay, il suo ultimo brano prodotto in collaborazione con Alessia Cara.

Zedd riparte dopo True Colors, l'album che gli ha dato il successo ai Billboard Music Awards

La data da cerchiare in rosso sul calendario è venerdì 24 febbraio, quando finalmente si alzerà il sipario sulla sua traccia. Sui social network, però, comincia a circolare un breve teaser di quello che è il lavoro del DJ e della cantante. Ed è proprio la canadese, che avrà un ruolo fondamentale nella parte vocal dell'imminente uscita, a lanciare l'anteprima: domenica ha pubblicato su Twitter un video ripreso in studio. Appena 15 secondi, in cui si nota chiaramente il work in progress sia del sound, sia della grafica ideata.

VIDEO | Sneak peek of Alessia's collab with @Zedd pic.twitter.com/Fp5Dm3rdvd — Alessia Cara World (@AlessiaCWorld) February 5, 2017

Solo qualche piccola indicazione, dunque, anche se comincia ad intravedersi la mano di Zedd con un frame sonoro particolarmente indirizzato verso l'estate. L'assaggio finale in stile drumming, poi, tende a socchiudere qualsiasi porta verso le ipotesi stilistiche: ancora troppo poco per dare un giudizio, abbastanza per mettere l'acquolina in bocca ai suoi fan.