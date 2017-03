Ai posti di combattimento per la stagione primaverile, aspettando i colpi dell'estate. Zedd, che sarà tra i protagonisti dell'edizione 2017 del Nameless Music Festival, ha firmato un nuovo contratto con la Universal Music Group, avviando di fatto una collaborazione esclusiva che lo porterà in tempi brevi a rivedere, se non a cambiare in maniera netta, le sue strategie in vista dei prossimi mesi.

Il produttore tedesco, in questo modo, dà un taglio al suo recente passato, che l'ha visto tra gli artisti scritturati sotto la Kobalt. L'approdo al colosso americano può cambiare la percezione del suo futuro, considerando che anche il CEO Jody Gerson ha grande fiducia in lui e tanti progetti da far partire a breve termine:

Siamo entusiasti di poter finalmente annoverare Zedd tra i pilastri musicali del nostro gruppo. Ha grande talento, abbiamo visto in lui grandissime potenzialità e siamo pronti a contribuire nel miglior modo possibile alla sua crescita professionale, mediatica e di eventi. Con l'auspicio che questo legame possa durare a lungo e al massimo dell'armonia e dell'ambizione delle parti.

Da Spectrum a Stay The Night, la vena creativa di Zedd è senza dubbio tra le più floride e determinanti nel panorama della musica elettronica mondiale. Le sue collaborazioni con Justin Bieber e Ariana Grande lo dimostrano, ma adesso che Universal ha deciso di puntare forte su di lui, serve un ulteriore salto di qualità che gli possa garantire ancor più impatto sul mercato. Il trampolino di lancio è Stay, la traccia prodotta in collaborazione con Alessia Cara: da qui riparte il suo 2017, in attesa di capire cos'ha in serbo per lui la nuova avventura con l'azienda statunitense.