Dopo la realizzazione della nuova linea di cuffie Double Zero, Zedd è tornato in studio di registrazione per riprendere i suoi progetti discografici

Il DJ/producer russo Zedd si è sempre distino per i suoi lavoro electro-pop e EDM tramite innumerevoli collaborazioni con le pop-star e le cantanti del momento: già nel 2013 Anton Zaslavaski (vero nome dell'artista) si era imbarcato in un lavoro di co-produzione per il quarto album di Lady Gaga: ARTPOP (che purtroppo non ha riscontrato molto successo). Da quell'anno in poi alcuni dei suoi lavori successivi sono stati caratterizzati da presenze femminili prevalentemente del mondo pop come Selena Gomez, Ariana Grande e Alessia Cara.

Dopo la pubblicazione di Stay con Alessia Cara, Zedd sembra essere intenzionato a proseguire nella realizzazione di molte più collaborazioni e possibilmente di un follow-up del suo ultimo album True Colors pubblicato nel 2015. Finalmente sembrano arrivare le prime conferme per quanto riguarda queste collaborazioni.

La collaborazione con Iggy Azalea

Un Tweet del fan club filippino di Zedd ha confermato le voci che circolavano da qualche tempo circa una collaborazione con l'artista vincitrice del Top Rap Artist Award ai Billboard Music Awards del 2015: Iggy Azalea. Il tweet in questione è stato poi ritwitatto dallo stesso Zedd sul suo profilo.

Il Tweet sembra inoltre confermare un futuro brano con il cantante Liam Payne (membro dei One Direction), una strada già intrapresa di recente da Steve Aoki con Louis Tomlinson in Just Hold On.

La conferma di Iggy Azalea è arrivata all'inizio di maggio e alcuni indiscrezioni sulla traccia sono riportate nei suoi tweet come ad esempio il titolo del brano il cui nome è Boom Boom.

@Jack_Clavery no the zedd song is called boom boom. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) May 3, 2017