Afrojack (Full live-set) | 538Jingleball 2017

Afrojack - Ultra Miami 2017 Intro

Hardwell & Afrojack ft. MC Ambush - Hands Up

Hardwell & D3FAI vs. Afrojack & Mike Taylor - Party Till The Daylight vs. Summerthing (Afrojack Mashup)

J Balvin & Willy William - Mi Gente (Cedric Gervais Remix)

NLW vs. Jack Û vs. Silvio Ecomo & Chuckie vs. Galantis - Daft Ragga vs. Jungle Bae vs. Moombah vs. No Money (Afrojack Mashup)

Post Malone & Dzeko feat. Quavo vs. Afrojack - Congratulations vs. Rock The House (Afrojack Mashup)

Hardwell & Maddix vs. Afrojack & Steve Aoki ft. Miss Palmer - Smash This Beat vs. No Beef (Afrojack Mashup)

The White Stripes - Seven Nation Army

w/ TJR & VINAI - Bounce Generation (Acapella)

w/ KIIDA - Balangala (Afrojack Edit)

Taku-Hero & Funk Machine - Fun Lovin (Quintino Remix)

w/ Major Lazer ft. Vybz Kartel - Pon De Floor (Afrojack Version)

w/ Coco Star - I Need A Miracle (Acapella)

Calvin Harris & Disciples ft. Ina Wroldsen - How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix)

w/ David Guetta ft. Nicki Minaj & Afrojack vs. JumoDaddy vs. The Chainsmokers ft. Halsey - Hey Mama vs. Black Horse vs. Closer (Afrojack Mashup)

Reece Low - Bounce That Ass

Afrojack & Mightyfools vs. 2 Live Crew vs. Benny Benassi & Skrillex - Keep it Low vs. We Want Some Pussy vs. Cinema (Afrojack Mashup)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta ft. Kiiara - Complicated (Bassjackers Remix)

w/ Bassjackers & L3N - Ready

w/ Dua Lipa - New Rules (Acapella)

Fais & Afrojack - Used To Have It All (Ravitez Remix)

Ravitez - ID

Zedd & Alessia Cara - Stay (Ravitez Remix)

w/ Jauz & Crankdat ft. Slushii - I Hold Still

w/ Skrillex & Kill The Noise ft. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess (Acapella)

Afrojack ft. Eva Simons - Take Over Control (Afrojack Edit)

Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll (A-Trak Remix)

w/ Silvio Ecomo & Chuckie - Moombah (Afrojack Remix)

w/ Afrojack - Ray Bomb (Turn Up The Bass Acapella)

w/ Valentino Khan ft. Fly Boi Keno - Hello

w/ Afrojack & MERCER - ID

VASSY & Afrojack ft. Oliver Rosa vs. Martin Garrix & Matisse & Sadko - LOST vs. Dragon (Afrojack Mashup)

David Guetta & Showtek ft. VASSY - BAD

Afrojack & D-wayne vs. Martin Garrix & Bebe Rexha & W&W vs. Zedd & Lucky Date - My City vs. In The Name Of Love vs. Fall Into The Sky (Afrojack Mashup)

Afrojack ft. Shermanology - Can't Stop Me

w/ Zomboy vs. DJ Snake - Like A Bitch vs. Propaganda (Afrojack Edit)

JAY Z & Kanye West - Niggas In Paris

w/ Quintino - Carnival

w/ Zomboy - Like A Bitch

w/ D-wayne - Ghost

Drake - Hotline Bling (Ookay Remix)

w/ Ragga Twins - Bad Man (Skrillex Remix)

Desiigner vs. San Holo & Crankdat - Panda vs. Light (Afrojack Mashup)

Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life

Major Lazer ft. Vybz Kartel - Pon De Floor (Afrojack Version)

w/ Afrojack & Jay Karama vs. 4B & Aazar - Diamonds vs. Pop That (Afrojack Mashup)

Pitbull & Ne-Yo & Afrojack & Nayer vs. A$AP Ferg vs. TYNAN & DISTO - Give Me Everything vs. Plain Jane vs. Rober vs. People Turn To Bass (Afrojack Mashup)

Post Malone ft. 21 Savage vs. RL Grime ft. Djemba Djemba - Rockstar In Valhalla (Panic City Bootleg / Benzi Edit)

David Guetta & Afrojack ft. Charli XCX & French Montana vs. Laidback Luke & TUJAMO - Dirty Sexy Money vs. S.A.X (Afrojack Mashup)

Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be (Merk & Kremont Remix)

w/ Tom & Jame - In The Air

David Guetta ft. Ne-Yo & Akon - Play Hard (Albert Neve Remix)

w/ Axwell Λ Ingrosso vs. French Montana vs. Garmiani ft. Kinnda & Swae Lee & Julimar Santos - How Do You Feel Right Now vs. Unforgettable vs. Fogo (Afrojack Mashup)

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Brooks Remix)

Nicky Romero & Teamworx vs. Calvin Harris ft. Rihanna - Champion Sound vs. This Is What You Came For (Afrojack Mashup)

Afrojack & Spree Wilson vs. Hellberg - The Spark vs. All The Way (Afrojack Mashup)

w/ Syndicate Of L.A.W. - Right On Time (2000 Countdown The Holly Digit Acapella)

Afrojack vs. David Guetta & Sia vs. Hardwell & W&W vs. Zedd & Lucky Date - ID (Kids Again) vs. Titanium vs. Don't Stop The Madness vs. Fall Into The Sky (Afrojack UMF 2015 Mashup)

w/ Hardwell & Afrojack ft. MC Ambush - Hands Up

Hardwell & W&W feat. Fatman Scoop vs. Zombie Nation - Don't Stop The Madness vs. Kernkraft 400 (Hardwell Mashup)

Avicii ft. Simon Aldred - Waiting For Love (Acapella)

w/ Fais ft. Afrojack - Hey (Tom & Jame Remix)

w/ Mightyfools - Footrocker (Get Your, Get Your Hands Up Acapella)

Fais ft. Afrojack - Hey

w/ Fais ft. Afrojack - Hey (Matisse & Sadko Remix)

DubVision & Afrojack ft. Fais - New Memories

The Chainsmokers ft. Daya vs. Steve Aoki & Tommy Trash vs. Sebastian Ingrosso ft. John Martin - Don't Let Me Down vs. Ladi Dadi vs. Reload (Afrojack Mashup)

Afrojack ft. Stephen Wrabel - Ten Feet Tall