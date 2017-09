Afrojack - No Place Like Home (Afrojack Birthday)

Afrojack & Dimitri Vegas & Like Mike & Hardwell & Laidback Luke @ No Place Like Home, Ahoy Buiten Rotterdam, Netherlands 2017-09-09

Video Set: https://www.facebook.com/djafrojack/videos/10155495986726421/

01. Afrojack feat. Eva Simons - Take Over Control (Intro Edit) [WALL]

w/ Hardwell & NLW feat. MC Ambush - Kill This [REVEALED]

01. Cesqeaux & Afrojack feat. OT. Genasis - Life Good (NLW Remix) [FREE]

w/ Afrojack feat. Mike Taylor - SummerThing! [ISLAND]

w/ Hardwell - Party Till The Daylight (D3FAI Festival Mix) [REVEALED]

w/ Afrojack & Steve Aoki feat. Miss Palmer - No Beef [WALL/ULTRA]

02. Hardwell & D3FAI vs. Afrojack & Mike Taylor - Party Till The Daylight vs. Summerthing (Afrojack Mashup) [ISLAND / REVEALED]

03. J Balvin & Willy William - Mi Gente (Cedric Gervais Remix) [SCORPIO]

04. Post Malone & Dzeko ft. Quavo vs. Afrojack - Congratulations vs. Rock The House (Afrojack Mashup) [FREE]

[06:30] Afrojack - Rock The House [WALL]

w/ Afrojack - Rock The House (ID Remix) [WALL]

05. KIIDA - Balangala (Afrojack Edit) [WALL]

w/ TJR & VINAI - Bounce Generation (Acappella) [SPINNIN']

w/ The White Stripes - Seven Nation Army [XL]

06. Calvin Harris & Disciples feat. Ina Wroldsen - How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix) [SONY]

w/ David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack - Hey Mama (Afrojack Remix) [WHAT A MUSIC]

06. JumoDaddy - Black Horse [PLAY ME]

w/ David Guetta ft. Nicki Minaj & Afrojack vs. JumoDaddy vs. The Chainsmokers feat. Halsey - Hey Mama vs. Black Horse vs. Closer (Afrojack Mashup) [PLAY ME / WHAT A MUSIC / SONY]

07. Reece Low - Bounce That Ass [BOMB SQUAD]

08. Afrojack & Mightyfools vs. 2 Live Crew - Keep it Low vs. We Want Some Pussy (Afrojack Mashup) [WALL]

w/ 2 Live Crew - We Want Some Pussy [ATLANTIC]

08. Zedd & Alessia Cara vs. Jauz & Crankdat - Stay vs. I Hold Still (Afrojack Tomorrowland 2017 Mashup) [INTERSCOPE]

09. Zedd & Alessia Cara - Stay (Ravitez Remix) [INTERSCOPE]

w/ Skrillex & Kill The Noise feat. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess (Acappella) [OWSLA/BIG BEAT]

w/ Jauz & Crankdat feat. Slushii - I Hold Still [FREE]

10. Afrojack feat. Eva Simons - Take Over Control (Afrojack Edit) [WALL]

11. Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll (A-Trak Remix) [FOOL'S GOLD]

w/ Afrojack - Ray Bomb (Turn Up The Bass Acappella) [WALL]

w/ Silvio Ecomo & Chuckie - Moombah (Afrojack Remix) [DIRTY DUTCH]

w/ Bassjackers & Afrojack - What We Live For [WALL]

w/ MERCER - Encore (SayMyName Remix / Afrojack Edit) [MUSICAL FREEDOM]

12. David Guetta & Showtek feat. Vassy - BAD [JACK BACK]

w/ Zomboy - Terror Squad (Bro Safari & Ricky Remedy Remix / Cacophonic & Dimebag Edit) [FREE/NEVER SAY DIE]

13. Drake & Future vs. Zomboy & Bro Safari & Ricky Remedy - Jumpman vs. Terror Squad (Afrojack Edit) [FREE / EPIC]

w/ Zedd & Lucky Date feat. Ellie Goulding - Fall Into The Sky (Everybody Fuckin Jump Acappella) [INTERSCOPE]

13. David Guetta & Showtek & Vassy vs. Zedd & Lucky Date vs. Zomboy & Bro Safari & Ricky Remedy & Cacophonic & Dimebag - BAD vs. Fall Into The Sky vs. Terror Squad (Afrojack Mashup)

13. Drake & Future vs. Zomboy & Bro Safari & Ricky Remedy - Jumpman vs. Terror Squad (Afrojack Edit) [FREE / EPIC]

13. Afrojack & Diplo feat. Grace Regine - How I Like It [WALL]

14. Kendrick Lamar vs. Cesqeaux & KAYZO vs. Valentino Khan ft. DJ Kool - M.A.A.D City vs. Home vs. Make Some Noise (Afrojack Edit)

[31:00] Afrojack feat. Shermanology - Can't Stop Me [WALL]

[33:00] Zomboy vs. DJ Snake - Like A Bitch vs. Propaganda (Afrojack Edit) [POLYDOR / NEVER SAY DIE]

15. Afrojack feat. Shermanology - Can't Stop Me (Afrojack Edit) [WALL]

w/ Zomboy vs. DJ Snake - Like A Bitch vs. Propaganda (Afrojack Edit) [POLYDOR / NEVER SAY DIE]

16. JAY Z & Kanye West - Niggas In Paris [ROC-A-FELLA]

w/ D-wayne - Ghost [WALL]

w/ Zomboy - Like A Bitch (Acappella) [NEVER SAY DIE]

17. Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean - Another Life [WALL]

w/ Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean - Another Life (Yellow Claw Remix) [WALL]

Broederliefde On Stage

18. Broederliefde feat. Frenna - Ik Was Al Binnen

19. Broederliefde feat. Kalibwoy & SBMG - Alaka

20. Jonna Fraser feat. Broederliefde - Do Or Die

21. ID - ID

22. Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love (DJ Punish & Don Vie Remix)

23. Broederliefde - Jungle

24. Broederliefde - Mi No Lob

24. Migos ft. Lil ƱZi Vert vs. Skrillex & MUST DIE! - Bad And Boujee vs. VIP's (Afrojack Mashup) [OWSLA / QUALITY CONTROL]

[34:00] Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean - Another Life [WALL]

Intro

25. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - The Hum [SMASH THE HOUSE]

26. Madison Mars - Atom [SPINNIN' COPYRIGHT FREE]

w/ The Weeknd - Can't Feel My Face (Acappella) [REPUBLIC (UNIVERSAL)]

27. Oasis vs. Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix - Tremor vs. Wonderwall (JӨSΣPH BΣ Edit) [CREATION / SPINNIN']

28. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Dimitri Vegas & Like Mike vs. Brennan Heart Remix) [COLUMBIA]

29. Bassjackers vs. D'Angello & Francis - All Aboard (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) [SMASH THE HOUSE]

30. ID - ID

31. Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love (W&W Bootleg) [STMPD]

w/ Zedd & Lucky Date feat. Ellie Goulding - Fall Into The Sky (Everybody Fuckin Jump Acappella) [INTERSCOPE]

w/ ID - ID

32. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Bassjackers - Welcome To The Jungle [SMASH THE HOUSE]

33. Major Lazer feat. Vybz Kartel - Pon De Floor (Afrojack Version) [MAD DECENT]

w/ Afrojack & Jay Karama vs. 4B & Aazar - Diamonds vs. Pop That (Afrojack Mashup) [FREE / WALL]

34. Pitbull & Ne-Yo & Afrojack & Nayer vs. Boombox Cartel vs. Kendrick Lamar - Give Me Everything vs. Jefe vs. Humble (Afrojack Edit) [WALL / MAD DECENT / AFTERMATH]

35. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - Narcotic [SMASH THE HOUSE]

36. Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W vs. Dzeko & Torres vs. MOGUAI vs. David Guetta ft. Justin Bieber - Arcade vs. L'amour Toujours vs. Mammoth vs. 2U (Dimitri Vegas & Like Mike Mashup)

37. Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara - Complicated [SMASH THE HOUSE]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara - Complicated (Brennan Heart Remix) [SMASH THE HOUSE]

38. Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - Crowd Control [SMASH THE HOUSE]

Hardwell played:

39. Afrojack vs. David Guetta & Sia vs. Hardwell & W&W vs. Zedd & Lucky Date - ID (Kids Again) vs. Titanium vs. Don't Stop The Madness vs. Fall Into The Sky (Afrojack UMF 2015 Mashup) [VIRGIN EMI / INTERSCOPE / REVEALED]

40. Hardwell & W&W feat. Fatman Scoop vs. Zombie Nation - Don't Stop The Madness vs. Kernkraft 400 (Hardwell Mashup) [FREE / REVEALED]

41. Hardwell & NLW feat. MC Ambush - Kill This [REVEALED]

w/ Mightyfools - Footrocker (Get Your, Get Your Hands Up Acappella) [REVEALED]

42. RAWTEK & Herve Pagez - Beleza [BARONG FAMILY]

w/ Carnage feat. Timmy Trumpet & KSHMR - Toca (Acappella) [ULTRA]

43. Skrillex feat. Poo Bear - Would You Ever [OWSLA]

w/ Tom Swoon & Teamworx - Atom [SPINNIN']

w/ Garmiani feat. Julimar Santos - Fogo [SPINNIN']

w/ R3hab & Deorro - Flashlight (Uno Dos Tres Woow Acapella) [SPINNIN']

44. Hardwell & Quintino vs. J Balvin & Willy William - Mi Gente vs. Baldadig (Quintino Mashup) [REVEALED / SCORPIO]

45. Axwell Λ Ingrosso ft. Kinnda vs. French Montana ft. Swae Lee - How Do You Feel Right Now vs. Unforgettable (Mashup) [DEF JAM]

46. Hardwell & W&W vs. Mightyfools vs. Zedd & Lucky Date - Live The Night vs. Footrocker vs. Fall Into The Sky (Hardwell Mashup) [INTERSCOPE / REVEALED / MAINSTAGE]

47. Hardwell & Maddix vs. Afrojack & Steve Aoki feat. Miss Palmer - Smash This Beat vs. No Beef (Afrojack Mashup)

48. Hardwell feat. Harrison - Earthquake [REVEALED]

49. Debonair Samir - Samirs Theme

Lil Jon On Stage

50. Dr. Dre ft. Snoop Dogg & Kurupt & Nate Dogg vs. Dillon Francis & DJ Snake - The Next Episode vs. Get Low (Afrojack Edit)

51. DMX - Party Up (Up In Here) [DEF JAM]

52. Fatman Scoop feat. Crooklyn Clan - Be Faithful (Put Your Hands Up) [DEF JAM]

53. DJ Snake feat. Lil Jon - Turn Down For What?! [COLUMBIA]

54. Lil Jon & The Eastside Boyz - Get Low [THE ORCHARD]

55. Kill The Buzz & Badd Dimes - Dirty Drums [REVEALED]

56. Afrojack & Laidback Luke feat. Hawkboy - Move To The Sound [WALL]

w/ Riva Starr & Fatboy Slim feat. Beardyman - Eat Sleep Rave Repeat (Acappella) [SKINT]

w/ Major Lazer ft. Nyla & Quintino vs. Afrojack & Hardwell - Light It Up vs. Hollywood (Hardwell Mashup) [REVEALED / MAD DECENT]

57. Hardwell & Quintino vs. Sean Paul - Baldadig vs. Temperature (Hardwell Dancehall Retouch) [ATLANTIC / REVEALED]

58. D-Jastic - Up To No Good [MADE IN NL]

w/ JOYRYDE - Hot Drum [OWSLA]

59. Sisqo - Thong Song

w/ GTA & Digital Lab & Henrix - Hit It! (Acappella) [SIZE]

w/ Henry Fong - Bubblin' Anthem [SPINNIN']

60. Ralvero - U Got 2 Know [MAXXIMIZE]

w/ Tom Swoon & Teamworx - Atom [SPINNIN']

w/ The Chainsmokers vs. Tove Lo - Habits [FREE]

61. Jewelz & Sparks vs. Seth Hills vs. Hardwell vs. Martin Garrix & Dua Lipa vs. Maddix & KEVU - Crank vs. Raise Your Hands vs. Spaceman vs. Scared To Be Lonely vs. BANG (Hardwell UMF 2017 Mashup)

w/ ENUR feat. Natasja - Calabria [ULTRA]

62. DJ Khaled feat. Ludacris, Rick Ross, T-Pain, Snoop Dogg, DJ Paul Elstak & Dr Phunk vs. Hardwell & Dr Phunk vs. TJR ft. Savage - All I Do Is Win vs. Here Once Again vs. We Wanna Party (Hardwell UMF Miami 2017 Mashup) [E1 MUSIC / SPINNIN' / REVEALED]

w/ Paul Elstak & Dr Phunk feat. Jebroer - Kind van de Duivel [FOOLISH]

63. Bro Safari - Follow (Zomboy Remix) [FREE]

w/ Afrojack feat. Jack & Jack & Kyle Massey & Fais - Our Year

w/ Mightyfools - Footrocker (Get Your, Get Your Hands Up Acappella) [REVEALED]

64. Tota Lopi - So Cu Pe (Gijs Scheeringa Remix / Milangeles Raving Edit)

65. Party Favor - WAWA [MAD DECENT]

w/ Future - Mask Off [FREEBANDZ]

66. Stef Ekkel & René Karst - Liever Te Dik In De Kist

67. Guus Meeuwis - Brabant [EMI]

68. Guus Meeuwis - Het Is Een Nacht

69. Guus Meeuwis - Het Dondert En Het Bliksemt

Intro

70. The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy (ID Remix) [REPUBLIC (UNIVERSAL)]

71. Laidback Luke feat. MC Good Grip - Rocking With The Best (TUJAMO Remix) [MIXMASH]

72. Flume feat. Kai - Never Be Like You [FUTURE CLASSIC]

w/ Ephwurd - Vibrations [MUSICAL FREEDOM]

73. Timmy Trumpet - Freaks [HUSSLE]

w/ Timmy Trumpet - Freaks (W&W Bigroom Edit) [MAINSTAGE/HUSSLE]

w/ BROHUG - Paparazzi [HELDEEP]

74. Horsemen - Nike Shoes [BROOKLYN FIRE]

75. Pryda - Genesis [PRYDA]

76. Afrojack & Laidback Luke feat. Hawkboy - Move To The Sound [WALL]

w/ Robin S - Show Me Love [ATLANTIC]

77. Martin Garrix & Firebeatz vs. Swedish House Mafia & Knife Party vs. Zedd & Lucky Date vs. Deorro & J-Trick & Hardwell vs. Bastille & Audien - Helicopter vs. Antidote vs. Fall Into The Sky vs. Rambo vs. Pompeii (Martin Garrix Mashup) [VIRGIN / INTERSCOPE / SPINNIN' / REVEALED]

78. 50 Cent - In Da Club [SHADY]

79. Afrojack - Pacha On Acid [SIZE]

80. Afrojack - Bangduck [WALL]

w/ Avicii - Levels (Acappella) [LE7ELS]

81. Daft Punk - One More Time (Zedd Remix) [VIRGIN]

82. Wuki - Dadadada [FREE]

83. Skrillex - Scary Monsters And Nice Sprites (YOOKiE This Kills It Live Edit / Acraze Jersey Flip) [FREE/MAU5TRAP]