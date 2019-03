Afrojack - Mainstage | Tomorrowland Winter 2019

[0:05] DJ Afrojack & DISTO - My City (Afrojack Intro Edit) [WALL]

w/ Afrojack vs. Fedde Le Grand - 1 2 3 4 [WALL]

[1:30] Afrojack & Chasner - Own Game [WALL]

w/ David Guetta & Showtek ft. VASSY - BAD (Acappella) [JACK BACK]

w/ Afrojack - Bassride [WALL]

[4:05] J Balvin & Willy William & Cedric Gervais vs. Calvin Harris & Disciples & Ina Wroldsen & R3HAB vs. David Guetta & Nicki Minaj & Afrojack vs. JAUZ & Lazer Lazer Lazer - Mi Gente vs. How Deep Is Your Love vs. Hey Mama vs. Keep The Rave Alive (Afrojack Edit) [WHAT A MUSIC / SONY / SCORPIO / BITE THIS!]

w/ JOYRYDE & Skrillex - Agen Wida [OWSLA]

w/ Post Malone ft. Quavo - Congratulations (Acappella) [REPUBLIC]

w/ Magnificence & Seth Hills - Fire [AXTONE]

w/ Magnificence - Cobra [AXTONE]

[7:38] David Guetta ft. Nicki Minaj & Afrojack - Hey Mama (Afrojack Remix) [WHAT A MUSIC]

w/ Skrillex & Habstrakt - Chicken Soup (Live Edit) [OWSLA]

[9:45] Steve Angello - Knas (ID Remix) [SIZE]

w/ Daft Punk - Technologic (Acappella) [TIGER]

[11:48] Fais & Afrojack vs. Martin Garrix - Hey vs. Turn Up The Speakers vs. Animals (Afrojack Live Mashup)

[15:00] Afrojack - ID

w/ Jack Ü ft. Bunji Garlin - Jungle Bae (Acappella) [ATLANTIC]

[16:32] Juyen Sebulba & Stoltenhoff - Drop It [BARONG FAMILY]

[17:53] ID - ID

w/ Mightyfools - Footrocker (Get Your, Get Your Hands Up Acappella) [REVEALED]

[18:52] Yeah Yeah Yeahs & A-Trak vs. Silvio Ecomo & Chuckie & Afrojack vs. Alice Deejay vs. Spree Wilson - Heads Will Roll vs. Moombah vs. Better Off Alone vs. The Sparks (Afrojack Mashup) [DIRTY DUTCH / FOOL'S GOLD / VIOLENT / ISLAND]

w/ Larry Tee ft. Roxy Cottontail - Let's Make Nasty (Afrojack Remix) (Acappella) [ULTRA]

[21:00] MERCER & Afrojack & SayMyName vs. Post Malone - Encore vs. Rockstar (Afrojack Live Mashup) [EARSTORM / INTERSCOPE / WALL / MUSICAL FREEDOM / REPUBLIC]

w/ Knife Party - Fire Hive (Wobble) [EARSTORM]

[22:52] Afrojack & Chico Rose - ID

w/ Syndicate Of L.A.W. - Right On Time (2000 Countdown The Holly Digit Acappella) [GUN RECORDS]

[26:36] Afrojack ft. Stephen Wrabel - Ten Feet Tall [ISLAND]

w/ Big Shaq - Man's Not Hot (Afrojack Remix) [ISLAND]

w/ Jack Ü ft. Bunji Garlin - Jungle Bae (Acappella) [ATLANTIC]

[29:26] Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss [COLUMBIA]

w/ Benny Benassi pres. The Biz - Satisfaction (Afrojack Remix) [ULTRA]

[32:25] A$AP Ferg vs. Ke$ha vs. TSOBH vs. FISHER - Work vs. Deep Down Low vs. Losing It (Afrojack Edit)

[37:35] Eurythmics vs. David Guetta & Martin Garrix & Brooks vs. Afrojack vs. Pitbull - Sweet Dreams vs. Like I Do vs. Take Over Control vs. Give Me Everything (Afrojack Live Show Edit) [RCA / WALL / WHAT A MUSIC]

w/ Excision - Tonight [ROTTUN]

[40:52] David Guetta & Sia vs. Brooks - Titanium vs. Lynx (David Guetta Mashup) [VIRGIN EMI / STMPD]

w/ David Guetta vs. Hardwell & W&W vs. Lazy Rich & Hot Mouth vs. Afrojack & MC Ambush vs. Avicii vs. Swedish House Mafia - Titanium vs. Hands Up vs. Hey Brother (Afrojack Mashup) [VIRGIN EMI / PRMD / WALL]

w/ L.A. Style vs. Wildchild vs. JOYRYDE vs. Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix vs. C&C Music Factory - Hot Drums vs. Renegade Tremor (Afrojack Live Show Edit) [POLYDOR / ZYX / SPINNIN' / CBS / OWSLA]

[45:28] Daft Punk & Zedd vs. Afrojack & Stephen Wrabel - One More Time vs. Ten Feet Tall (Afrojack Mashup) [ISLAND / VIRGIN]

[48:58] Sia vs. David Guetta & Afrojack - Helium [MONKEY PUZZLE]

w/ Sebastian Ingrosso & Alesso - Calling [REFUNE]

[52:45] DubVision & Afrojack vs. Avicii & Aloe Blacc vs. Swedish House Mafia - New Memories vs. Wake Me Up vs. Don't You Worry Child (Afrojack Edit)