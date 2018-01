ALOK @ Réveillon Fortaleza 2018

ALOK & Bhaskar - Fuego (Intro Edit)

Ed Sheeran vs. Zerb & Future Class - Shape Of You vs. In The Dark (ALOK Mashup)

Bastille & Audien vs. Vintage Culture & Zerky - Pompeii vs. It's Too Late (ALOK Mashup)

Dua Lipa - New Rules (Brazza Squad Remix)

J Balvin & Willy William - Mi Gente (Future Class & KVSH Edit)

ALOK & Bruno Martini ft. Zeeba - Hear Me Now

ALOK & Mathieu Koss - Big Jet Plane

Kungs vs. Cookin' On 3 Burners ft. Kylie Auldist - This Girl

Calvin Harris & Rihanna vs. Jauz & Netsky vs. Icona Pop & SICK INDIVIDUALS - This Is What You Came For vs. Higher vs. I Love It (ALOK Mashup)

Bon Jovi - It's My Life (ID Remix)

Mamonas Assassinas - Pelados em Santos (ALOK & Sevenn Remix)

Armin van Buuren vs. The White Stripes vs. RICCI - Ping Pong vs. Seven Nation Army vs. High As Hell (ALOK Mashup)

DJ Snake ft. Lil Jon - Turn Down For What?!

w/ Skrillex & Kill The Noise ft. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess (Milo & Otis Remix)

ALOK & Bruno Martini ft. Zeeba - Never Let Me Go