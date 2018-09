Negli anni che hanno visto l'hardstyle orientarsi sempre di più su una direzione commerciale, ci sono stati artisti che hanno resistito a questo forte richiamo, e tra questi troviamo sicuramente Atmozfears. Paladino indiscusso della euphoric hardstyle con le sue melodie sognanti, il suo talento l'ha portato in giro per i migliori palcoscenici hard, dal Defqon1 al Qlimax, fino al Tomorrowland. Questo week-end avremo l'onore di accoglierlo in Italia alla Mondovicinoarena allestita dal Wake Up, che insieme ad Headhunterz ci faranno sognare a suon di kick raw. Scopriamo qua sotto le sue migliori produzioni che gli hanno permesso di essere uno degli artisti più apprezzati della scena hardstyle.

10 | Equilibrium (Quimax Anthem 2015)

9 | You & Me (con Toneshifterz)

8 | What It's Like (con Wildstylez)

7 | State Of Mind (feat. In-Phase)

6 | Reawakening (con Audiotricz)

5 | Keep Me Awake (feat. David Spekter)

4 | What About Us (con Audiotricz)

3 | Accelerate (con Code Black)

2 | Starting Over (con Code Back)

1 | Release (feat. David Spekter)