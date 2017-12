Defqon.1 Weekend Festival 2017 | Audiotricz

Audiotricz - ID

Headhunterz - Dragonborn (Malukah Vocal Edit)

Audiotricz & Demi Kanon - Fallen Horizon (DQ.1 Vocal Edit)

Atmozfears & Audiotricz vs. Headhunterz & Wildstylez - Raise Your Hands vs. How About Now (Audiotricz Mashup)

Audiotricz - Let There Be Light

Audiotricz - Ready To Dream (Official Dream Village 2017 Anthem)

D-Block & S-te-Fan - By Myself

Noisecontrollers vs. Blademasterz - So High vs. One Blade (Noisecontrollers Remix) (Audiotricz Mashup)

Robin Schulz ft. James Blunt - OK (Audiotricz Festival Mix)

Code Black - Pandora (Defqon.1 Edit)

VINAI ft. Harrison - The Wave

w/ Audiotricz - F#cking Wild

Audiotricz & TNT aka Technoboy 'N' Tuneboy - Ghettoblaster (Qlimax 2016 Edit)

Audiotricz - Inception (Qlimax Edit)

Project One - Rate The Numbers (Mashup)

Afrojack & David Guetta ft. Ester Dean - Another Life (Audiotricz Festival Mix)

Audiotricz - United As One (Wish Outdoor Anthem 2015) (Qlimax 2016 Edit)

Project One - Luminosity

Atmozfears & Audiotricz - Reawakening (Sogma Orchestra Edit)

Audiotricz & MC Villain - World Is Mine

Atmozfears & Audiotricz - What About Us