Il 2018 sarà un anno particolarmente noto nelle nostre menti, un anno segnato in maniera indelebile dalla prematura scomparsa di Tim Bergling, conosciuto da tutti noi come Avicii. Tutti sapevamo che il produttore svedese, nonostante avesse chiuso definitivamente con i DJ set in giro per il mondo, aveva ancora molta musica da creare e da condividere, dal suo studio ai nostri cuori.

Nonostante tutto ciò, oggi è una giornata da cui possiamo trarre un sorriso con un carico notevole di nostalgia: esattamente 5 anni fa, lo scorso 13 settembre 2013, Avicii rilasciò il suo primo album ufficiale, "True".

PRMD, Universal Island

Un album che inizialmente non è stato accolto benissimo, con forti critiche da parte degli esponenti del settore elettronico dovute all'orientamento sonoro dei brani vicine alle influenze country, ma che con il passare dei mesi si è rivelato a dir poco geniale: Avicii si era distaccato dai canoni monotematici che la grande maggioranza dei suoi colleghi riportavano con costanza nei propri brani, applicando un concept dall'alto concentrato di originalità, che l'ha a dir poco premiato. Co-prodotto con mostri sacri come Nile Rodgers (storico chitarrista di Michael Jackson e braccio destro dei Daft Punk) e Mike Einziger (chitarrista degli Incubus), l'album ha ottenuto certificazioni da tutto il mondo: Ben 16 dischi di platino sparpagliati in 10 paesi (triplo in Austria, doppio in Svezia), con all'interno singoli iconici come Wake Me Up, che su YouTube ha superato il miliardo e 600 milioni di visualizzazioni. Semplicemente leggendario.

Buon compleanno True!