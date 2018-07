Baby K - Da zero a cento (Video ufficiale e testo)

Baby K - Da zero a cento testo



Yo, Baby K



Ho perso il conto di quanti viaggi ti fai



Quanti chilometri senza partire mai

Io cerco il mare mentre tu cerchi il Wi-Fi (Eh)

Quest'estate cosa fai, faccio di tutto, prendo e mi butto (Eh)



Gli ultimi posti in aereo

Palme che toccano il cielo

Foto con hashtag "Io c'ero"

Andale, andale



Portami giù dove non si tocca, dove la vida è loca

Su una ruota, questa notte è nostra (Eh)

Faremo come il vento:



Da zero a cento



Portami giù dove non si tocca, dove la vida è loca

Andiamo a ruota, questa notte è nostra (Eh)

Faremo come il vento:



Da zero a cento (Zero a cento)

Da zero a cento (Zero a cento)



Maracaibo, sei del mattino

Un cappuccino e tuffo sul lettino

Hola papito, no hablo español

Andale, andale



Altro festino, cervello nel frigo

Quanto sei figo, capisci che dico?

Sarai un tattoo di cui mi pentirò

Andale, andale (Trraa)



A casa, in un posto straniero

Dal cielo cade un desiderio

A cento, partiti da zero

Andale, andale



Portami giù dove non si tocca, dove la vida è loca

Andiamo a ruota, questa notte è nostra (Eh)

Faremo come il vento:



Da zero a cento



Portami giù dove non si tocca, dove la vida è loca

Su una ruota, questa notte è nostra (Eh)

Faremo come il vento:



Da zero a cento (Zero a cento)

Da zero a cento (Zero a cento)

Da zero a cento (Zero a cento)



Salta sulle spalle tra la gente

Solo un battito che sale e che ti prende

Se fuori c'è la notte che si accende

La mia è un'estate che ricorderò per sempre



Salta sulle spalle tra la gente

Solo un battito che sale e che ti prende

Sei una musica che brucia sottopelle

Sai che l'estate può durare anche per sempre?



Andale, andale



Portami giù dove non si tocca, dove la vida è loca

Andiamo a ruota, questa notte è nostra (Eh)

Faremo come il vento:



Da zero a cento



Portami giù dove non si tocca, dove la vida è loca

Su una ruota, questa notte è nostra (Eh)

Faremo come il vento:



Da zero a cento (Zero a cento)

Da zero a cento (Zero a cento)