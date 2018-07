Benny Benassi - Everybody Needs a Kiss (Video ufficiale e testo)

Benny Benassi - Everybody Needs a Kiss testo



[Intro]

Eu sou, I am

Eu sou, I am

Eu sou, I am

Eu sou, I am



[Verse 1]

I just desire what is not

What was not, what is unfeasible

I don't desire what was once

What was already, what is plausible

I just desire what is real

What is wrought, what is incredible

I don't desire what is right

What is rule, what is suitable



[Pre-Chorus]

Everybody needs a kiss

Everybody needs a kiss

Everybody, kiss somebody



[Chorus]

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am



[Verse 2]

Só quero o que não

O que nunca, o inviável

Não quero o que já

O que foi, o plausível

Só quero o que ainda

O que atiça, o incrível

Não quero o que sim

O que sempre, o cabível



[Pre-Chorus]

Everybody needs a kiss

Everybody, kiss somebody

Everybody needs a kiss

Everybody, kiss somebody

Everybody needs a kiss

Everybody, kiss somebody

Everybody needs a kiss

Everybody, kiss somebody



[Chorus]

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am

Todo mundo precisa de beijo

Eu sou, I am



[Outro]

Everybody needs a kiss

Everybody needs a kiss

Everybody, kiss somebody