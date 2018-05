Caparezza - Larsen (Video ufficiale e testo)

Caparezza - Larsen testo



L'ho conosciuto tipo nel 2015

Visto che ancora ci convivo, brindo, quindi "cin"

Da allora nei miei timpani ne porto i sibili



Ogni giorno come fossi di ritorno da uno show degli AC/DC

Larsen

Fischiava per la mia tensione un po' come si fa con i taxi

Senza una tregua, una continuazione, ma come si fa a coricarsi?

Da solo nel letto a dannarmi, nella stanza cori urlanti

Di colpo leggevo i labiali, quindi basta coi romanzi

Lo potevo calmare al mare

Quiete stellare, Antares

Con l'orecchio preso a mazzate

Conor McGregor, Alvarez

Uno squillo ossessivo, come un pugno sul clacson

Primo pensiero al mattino

L'ultimo prima di buttarmi giù dal terrazzo



Fischia l'orecchio, infuria l'acufene

Nella testa vuvuzela mica l'ukulele

La mia resistenza è quella zulu, cede

Se arriva Larsen te lo devi tenere

Fischia l'orecchio, infuria l'acufene

Nella testa vuvuzela mica l'ukulele

La mia resistenza è quella zulu, cede



Se arriva Larsen te lo devi tenere



Parlo di Larsen e metto mano alla fondina

Alzo la cortina

Sentivo fischi pure se il locale carico applaudiva

Calo d'autostima

Non potevo ascoltare la musica come l'ascoltavo prima

Io Lagostina, una pressione continua

La depressione poi l'ira

Mi rivolsi ad uno specialista

Che mi disse c'è una sola cura

Come prima cosa nella lista

Parla con l'orecchio, chiedi scusa

Poi compresse, flebo doppie

RM, ecodoppler

Ecodiete, ecatombe

Larsen indenne, era stalker

Credevano che fossi matto

Volevano portarmi dentro

Ho visto più medici in un anno

Che Firenze nel Rinascimento

Stress

Iniziano a dire non sanno che pesci pigliare



A parte quello d'aprile

Vorrei vederlo sparire, ma...



Fischia l'orecchio, infuria l'acufene

Nella testa vuvuzela mica l'ukulele

La mia resistenza è quella zulu, cede

Se arriva Larsen te lo devi tenere

Fischia l'orecchio, infuria l'acufene



Nella testa vuvuzela mica l'ukulele

La mia resistenza è quella zulu, cede

Se arriva Larsen te lo devi tenere



(Fino alla fine, fino alla fine)

Te lo devi tenere

(Fino alla fine, fino alla fine)

Te lo devi tenere



So come ama Larsen e so com'è ammalarsene

So che significa stare in un cinema con la voglia di andarsene

Contro Larsen, l'arsenale

Non pensavo m'andasse male

Solo chi ce l'ha comprende quello che sento nel senso letterale

E poi non mi concentro, mi stanca

Sto invocando pietà, Larsen



Il suono del silenzio a me manca

Più che a Simon e Garfunkel

Nel cervello c'è Tom Morello che mi manda feedback

Hai voluto il rock? Ora tienilo

Fino alla fine



(Fino alla fine, fino alla fine)

(Fino alla fine, fino alla fine)

(Fino alla fine, fino alla fine)