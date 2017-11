Cesare Cremonini - Poetica (Video ufficiale e testo)

Cesare Cremonini - Poetica testo



Anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per navigare nel buio

Che tanto è facile abbandonarsi alle onde



Che si infrangono su di noi



Dimmi dove sei, vorrei parlarti

Di tutte quelle cose che

Ho mandato già in fumo

Colpa della solitudine

Non l'ho mai detto a nessuno

A nessuno tranne che a te



Questa sera sei bellissima

Se lo sai che non è finita abbracciami



E anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per navigare nel buio

Che tanto è facile abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi



Dimmi come stai, perché non parli

Ora tienimi con te, la tua mano nel buio

Guarisce la mia solitudine

Non l'ho mai chiesto a nessuno

A nessuno tranne che a te



Stasera sei bellissima

Se lo sai che non è finita abbracciami

Anche se penserai che non è poetica

Questa vita ci ha sorriso e lo sai

Non è mai finita



Abbracciami

Abbracciami

Abbracciami



Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo

