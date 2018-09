Se c'è un artista di cui non ci si può mai stancare di ammirare, a prescindere dai propri gusti musicali e artistici, questo è sicuramente Donald Glover. La vera domanda è sempre quella, cos'è che non sa fare? La sua fama di attore sta sempre lievitando ad una velocità incredibile, dopo aver recitato nei panni di Lando Calrissian all'interno di Solo: A Star Wars Story, interpreterà niente di meno che Simba nel nuovo Il Re Leone in uscita nel 2019, attraverso la sua voce. Voce che l'ha reso famoso attraverso il suo alter-ego artistico-musicale: Childish Gambino.

Con 2 album rilasciati e il terzo pronto all'imminente rilascio, nonché l'ultimo lavoro che dovrebbe chiudere definitivamente il progetto Childish Gambino a seconda dello stesso musicista e del collega Young Thug, il produttore di Atlanta ha scaturito un'enorme shock da parte di tutto il mondo attraverso la pubblicazione del suo video musicale "This Is America". Un brano e un video dai contenuti molto forti, che narrano una realtà a dir poco cruda ma veritiera del paese dei 50 stati unificati. Sentimenti di stupore riversati con molta più serenità e divertimento nell'ultima opera video-musicale di Glover.

Un video-cartoon, co-diretto con Ivan Dixon e Greg Sharp e realizzato in collaborazione con Justin Richburg, visual artist già noto nel panorama hip-hop per le sue illustrazioni video di rapper statunitensi principalmente; a caratterizzare il video in questione, è tutto quel che accade intorno al protagonista, in una camminata chill con le cuffie sotto il sole in un viale, con la presenza di ben 58 cameo provenienti principalmente dalla cultura hip-hop odierna.

Dal video, possiamo notare:

Trippie Redd e Lil Pump che si rincorrono

21 Savage e Metro Boomin all'interno di un'auto a fumare, dove poi cacciano i primi 2

Kodak Black che si affaccia dalla finestra, all'apparenza infastidito sempre dai primi 2 della lista

I Migos impegnati a giocare a basket

Birdman impegnato al barbecue

Chance the Rapper e Jaden Smith, con queste ultimo nelle vesti di super-eroe alla Kick-Ass

Will Smith (il padre) che lava un'autovettura

Azealia Banks seduta su un albero

Travis Scott e Nicki Minaj che giocano come dei bambini, con quest'ultima infastidita con La Flame per aver fatto cadere il suo castello di costruzioni

The Weeknd, Ty Dolla $ign e Frank Ocean contro A$AP Rocky, Solange e Willow Smith ad una sfida di tiro alla corda

Soulja Boy seduto a gambe incrociate su un prato intento a spiegare qualcosa ai soliti Pump e Trippie

Future che ha appena rubato la bicicletta a niente poco di meno che Drake, affaticato nel tentativo di rincorrerlo

Un Kid Cudi apparso triste dal buio della mente del protagonista, una volta dopo che chiude gli occhi

Kanye West in lacrime con il celebre cappello della campagna elettorale di Donald Trump, consolato alle sue spalle da una inedita Michelle Obama

Beyoncè con una t-shirt con su scritto "RIP Fredo Santana" (rapper scomparso a inizio 2018)

Il candidato governatore della Florida Andrew Gillum, probabilmente la figura più metaforica nel video, seduto su una panchina con un gelato con 2 gusti dalle tonalità opposte (riferimento ai contrasti razziali), con l'inquadratura che si catapulta su esso stesso lanciando un chiaro riferimento al recentemente defunto XXXTentacion raffigurato con il suo celebre taglio di capelli

Riaperti gli occhi, si nota Oprah Winfrey impegnata a realizzare le treccine a Lil Uzi Vert con accanto Kehlani e Tiffany Haddish con gli stessi intenti

Charlamagne tha God e Lil Yachty alle prese con un gustoso gelato

Gucci Mane sdraiato a petto nudo a godersi il sole (o addormentato), con dietro Dr. Dre, Diddy, Wiz Khalifa, Snoop Dogg e JAY-Z all'opera in un ballo di gruppo

Young Thug e i The Ball Brothers impegnati rispettivamente con un Gameboy Color e un Gameboy Advance

Meek Mill, Lil Wayne e Pusha-T in posa per una foto realizzata al cellulare da 2 Chainz

J. Cole che nell'intento di annaffiare il prato viene infastidito dai Rae Sremmurd con 2 pistole d'acqua, che prima avevano bagnato i 3 sopra durante lo scatto fotografico

Janelle Monae e SZA in skateboard

Un Chris Brown affranto in lacrime (riferimento a Rihanna?), durante la seconda volta in cui Childish chiude gli occhi

Andrè 3000 e Big Boi, riuniti nel loro celebre tandem Outkast

Una Rihanna con uno sguardo molto persuasivo

con uno sguardo molto persuasivo Whitney Houston

Michael Jackson ai tempi dei Jackson 5 con la sua capigliatura afro iconica

Il video si conclude con Gambino che rientra nella sua casa, con un'aria quasi confusa e perplessa. Sono tante le interpretazioni a cui si può giungere, come del resto nel precedente video di This Is America, al primo impatto, la camminata può riferirsi metaforicamente al suo percorso svolto negli anni all'interno dell'industria musicale e del suo rapporto con coloro con cui si più relazionato o confrontato attraverso classifiche e featuring, e il suo rientro a casa può alludere proprio alla sua imminente uscita dalla scena. Al di là di tutto ciò, resta comunque l'ennesima prova di un'Artista totale, che tramite la sua visione è in grado di poter far trasmettere al meglio il suo messaggio.