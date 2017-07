Dark Polo Gang - Cono Gelato (Video ufficiale e testo)

Dark Polo Gang - Cono Gelato testo



Sick Luke, Sick Luke



Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato



Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato

La tua ragazza si scioglie come un cono gelato

Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato



Al collo ho il fior di latte sono un cono gelato

Sto pensando solo ai soldi giuro sono malato

Vogliono mio fratello, color cioccolato

In questa merda sono il plug baby chiamami Lapo

Ho dieci grammi su un piattone rosa che fa contrasto

La tua tipa mi chiama ogni giorno dell'anno

Contando soldi su ogni strofa baby sono il contatto

La tua attinenza è zero morirai nell'anonimato

Come un cono gelato mi sciolgo quando lei mi lecca

Dalla tua troia in strada baby sai che prendo la stecca

Culo su due posti rossa ogni donna mi cerca

Playboy sai che sono la sua scelta



Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato

Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato

La tua ragazza si scioglie come un cono gelato

Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato



E digli a tuo padre di non rompermi il cazzo

Giuro che stavolta lo prendo e lo ammazzo

Passo sul tuo blocco siamo tutti griffati

Mi senti arrivare come un carro gelati

Capelli bianchi penso di essere [?]

Oro giallo dovrei starmene a Springfield

Faccio tre di tutto un po' come [?]

Troia non vuole me, ma vuole due figli



Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato

Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato

La tua ragazza si scioglie come un cono gelato

Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato



Yah

Yah-yah-yah-yah-yah-yah

Si sto fumando un gelato

Sto fumando un gelato

Sto fumando un blunt così grande

Pensavi che fosse un gelato al pistacchio

Mi chiamo baby ho il cuore congelato

Non sono fresco ma ghiacciato

Come un champo da hockey sul ghiaccio

Lei è stra-figa ma scassa il cazzo

L'ho portata fuori a prendere un gelato

Ho scopato sia lei che l'amica

Hanno preso 5k a testa su Insta

Come gelataio ho diverse opzioni

Quando vado dal mio fornitore

Conto soldi con un polso rotto

Rolex sopra il mio polso

Non è moda se ho strappi sui vestiti

Ero con quattro milf come Sex and The City

Siamo i Beatles, siamo i Sex Pistols

In giro ci stanno chiamando i Sex Beatles

DPG Gang non ci servono amici

Alzo soldi, alzo soldi amigo

Stiamo regalando amore in giro

Da queste parti è sempre San Valentino

Lei vuole provare un po' tutti i gusti

Gelato, gelato, gelato per tutti



Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato

Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato

La tua ragazza si scioglie come un cono gelato

Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato

Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato

Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato

La tua ragazza si scioglie come un cono gelato

Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato