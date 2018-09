Chi ha amato la musica elettronica in questo decennio non può non essere stato indifferente a un duo di fratelli che con il passare degli hanno sempre più sprigionato la loro elettrizzante energia, con DJ-set fuori dalla norma, dove non abbiamo mai visto una qualsiasi folla restare immobile anche solo per un istante di fronte al loro "controllo" musicale. Il loro trampolino di lancio, per non dire biglietto da visita che garantisce il divertimento assicurato, è stato ed è tutt'ora il festival più sognato e ambito da tutti gli amanti del genere: il Tomorrowland.

E se la loro attitudine durante le loro esibizioni sono così esplosive, ciò è dovuto anche alla qualità delle loro produzioni, che in alcuni casi sono diventati negli anni dei veri e propri inni per intere festival seasons, frutto di collaborazioni mostruose con artisti come Martin Garrix, Diplo, Steve Angello, Steve Aoki e molti altri. In attesa di rivederli dal vivo questo week-end al Wake Up, è il momento di scoprire la classifica delle loro migliori 10 produzioni che più hanno decretato il loro successo in questi anni.

10 | Find Tomorrow (feat. Wolfpack)

9 | We Are Legend (vs. Steve Aoki feat. Abigail Breslin)

8 | Wakanda

7 | Louder (vs. VINAI)

6 | Arcade (vs. W&W)

5 | Crowd Control (vs. W&W)

4 | Melody (con Steve Aoki vs. Ummet Ozcan)

3 | The Hum (vs. Ummet Ozcan)

2 | Mammoth (con MOGUAI)

1 | Tremor (con Martin Garrix)