Sabato 29 settembre, alla Mondovicinoarena avverrà l'ultimo atto di una serie di serate, una più pazzesca dell'altra, e si concluderà col botto attraverso l'Evento con la E maiuscola all'insegna dell'elettronica: Dimitri Vegas & Like Mike, Headhunterz, Merk & Kremont e molti altri infiammeranno lo stage del Wake Up.

Tra questi, non poteva mancare la spendida MATTN, conosciuta da tutti più per il suo matrimonio con il primo dei fratelli Thivaios, ovvero Dimitri. Ma guai a sottovalutarla dal punto musicale: i suoi DJ-set catturano con efficacia il pubblico, senza contare le sue produzioni, dove scopriremo con questa speciale classifica. Appuntamento a sabato 29 settembre al Wake Up!

6 | Throne (con Futuristic Polar Bears & Olly James)

5 | Late (con HIDDN)

4 | Dimitri Vegas & Like MIke vs. Diplo feat. Deb's Daughter - Hey Baby (MATTN & Regi Remix)

3 | Let The Song Play (con Magic Wand feat. Neisha Neshae)

2 | How We Roll (con 2 Faced Funks)

1 | Cafè Del Mar 2016 (con Futuristic Polar Bears feat. Roland Clark) [Dimitri Vegass & Like Mike vs. Klaas Edit]