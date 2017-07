Dimitri Vegas & Like Mike @ KüçükÇiftlik Park, İstanbul, Turkey 2017-07-10

01. Dimitri Vegas & Like Mike - Waiting For This

02. MAD MAC & Jamis - Renegade Master (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) [SMASH THE HOUSE]

03. Bassjackers vs. D'Angello & Francis - All Aboard (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) [SMASH THE HOUSE]

04. Dr. Dre feat. Snoop Dogg & Kurupt & Nate Dogg - The Next Episode (Ummet Ozcan Remix) [AFTERMATH]

05. W&W & Hardwell & Lil Jon - Live The Night [MAINSTAGE]

w/ Kungs vs. Cookin' On 3 Burners feat. Kylie Auldist - This Girl [BARCLAY]

w/ Cygnus X - Superstring (Ummet Ozcan Remix) [XTRAVAGANZA]

06. Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo - Higher Place [SMASH THE HOUSE]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo - Higher Place (Andrew Rayel Remix) [SMASH THE HOUSE]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo - Higher Place (Bassjackers Remix) [SMASH THE HOUSE]

07. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - The Hum [SMASH THE HOUSE]

w/ Calvin Harris - My Way (Acappella) [SONY]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - The Hum (Brennan Heart WE R Hardstyle Edit) [SMASH THE HOUSE]

[48:05] Hans Zimmer vs. Dimitri Vegas & Like Mike - He's A Pirate [SMASH THE HOUSE]

09. Dimitri Vegas & Like Mike - Ready For Action [SMASH THE HOUSE]

10. Dimitri Vegas & Like Mike & Steve Aoki vs. Ummet Ozcan - Melody [SMASH THE HOUSE]

11. Future - Mask Off [FREEBANDZ]

w/ Blasterjaxx - Charge [MAXXIMIZE]

12. Ed Sheeran - Shape Of You (W&W Festival Mix) [ASYLUM]

13. ID - ID (Probably it's 3 Are Legend vs W&W)

w/ Mauro Picotto - Komodo (Save A Soul) [BXR]

14. Ummet Ozcan - ID

15. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Bassjackers - ID

w/ Red Hot Chili Peppers - Californication [WARNER BROS.]

16. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Bassjackers - ID

17. Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit (ID Remix) [ARMIND]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike - Wakanda [AXTONE]

18. Axwell Λ Ingrosso feat. Salem Al Fakir - More Than You Know (Ummet Ozcan Remix) [VIRGIN]

19. Oasis vs. Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix - Tremor vs. Wonderwall (JӨSΣPH BΣ Edit) [CREATION / SPINNIN']

w/ Martin Garrix vs. Dimitri Vegas & Like Mike & Wolfpack & Ibranovski vs. Galantis vs. Yo Gotti - Tremor (Sensation 2014 Anthem) vs. No Money vs. Down In The DM (Dimitri Vegas & Like Mike Mashup)

20. Pavo & Zany - Here We Go [FUSION]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike vs. DVBBS & Borgeous - Stampede (ID Remix) [SPINNIN']

21. Michael Jackson - Smooth Criminal (Ummet Ozcan Remix) [FREE]

22. Dimitri Vegas & Like Mike vs. KSHMR - OPA [SMASH THE HOUSE]

23. W&W & Blasterjaxx vs. Yeah Yeah Yeahs & A-Trak vs. MAKJ & Lil Jon feat. Deorro & J-Trick - Bowser vs. Heads Will Roll vs. Let's Get Fucked Up (Hardwell Mashup) [FOOL'S GOLD / REVEALED / ULTRA]

w/ ID - ID

24. Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator [ARMIND]

25. Ummet Ozcan - Clap

26. Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&w vs. Dzeko & Torres vs. Moguai - Arcade vs. L'amour Toujours vs. Mammoth (Dimitri Vegas & Like Mike Mashup)

27. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Diplo feat. Deb's Daughter - Hey Baby [MAD DECENT]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike & Diplo & Kid Ink feat. Deb's Daughter - Hey Baby (Acappella) [MAD DECENT]

w/ Dimitri Vegas & Like Mike vs. Diplo feat. Deb's Daughter - Hey Baby (Blasterjaxx Remix) [MAD DECENT]

28. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [COLUMBIA]

w/ The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Brennan Heart Remix) [COLUMBIA]

29. Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta - Complicated