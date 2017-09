Sfruttare credenziali come Lean On e Cold Water è sicuramente tra i fattori che portano alla realizzazione delle strategie di Diplo, che con il progetto ha sdoganato un nuovo modo di approcciarsi al successo interplanetario. Dopo MØ e , nel mirino del produttore americano c'è una nuova figura che si affiancherà certamente alle sue ambizioni di studio: è , che contribuirà alla creazione di una nuova traccia.

Le prime indiscrezioni sul lavoro tra le due parti, infatti, sono già arrivate dal programma Beats 1 Lazer Sound, durante il quale lo stesso Diplo ha sganciato la bomba. Solo un primo ascolto superficiale di quella che, probabilmente, è ancora un'anteprima in fase evolutiva: non c'è nemmeno un titolo per il brano, ma il sound tipico della dancehall targato Major Lazer e la voce coinvolgente di Lorde lasciano intendere il filo conduttore dal punto di vista delle sonorità.

Ci sarà Lorde dietro il nuovo successo dei Major Lazer?

Stando a quanto emerso dal programma musicale, però, il processo di diffusione è già stato avviato. In questo momento, oltre al titolo ancora non annunciato, c'è da capire entro quanto tempo si procederà alla release. L'ipotesi di una scadenza autunnale potrebbe coincidere con il periodo fertile dell'Amsterdam Dance Event, ma non è escluso che le operazioni si protraggano fino a fine anno, puntando al boom nelle prime fasi del 2018. Perchè l'unica cosa certa, con Diplo di mezzo e Lorde al vocal, è che si tratti di un successo in rampa di lancio.