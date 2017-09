Per chi ha visto un film come Project X, la scena vissuta da Diplo potrebbe essere parecchio familiare. Durante una delle sue feste organizzate sulle Hollywood Hills, il produttore americano ha dovuto fare i conti non tanto con gli ospiti, quanto con le visite della polizia.

La polizia mette fine al party di Diplo

Evidentemente, il livello dei decibel raggiunto dall'ennesimo party esclusivo ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire, anche con una certa regolarità. Il primo controllo, infatti, è avvenuto intorno alle 22:00, con gli agenti che hanno chiesto cortesemente di abbassare il volume della musica. Diplo ha risposto picche, proseguendo le attività ad oltranza e senza preoccuparsi delle precedenti avvisaglie da parte delle autorità.

La seconda visita, quella definitiva, è arrivata intorno alle 23:30. Stando a quanto riportato dai presenti, il party sarebbe terminato esattamente in quel momento, con il DJ che avrebbe compreso la situazione, facendo un passo nei confronti della polizia che stava svolgendo il suo lavoro. In ogni caso, la vicenda si è conclusa con un nulla di fatto: nessuno ha sporto denuncia per il comportamento di Diplo, che ha di fatto snobbato il primo avviso, né è arrivata nessuna citazione da parte delle autorità. Che sia il troppo entusiasmo per la collaborazione con ?