Dillon Francis b2b Diplo - Hard Summer Festival 2018

Tracklist:

Lil Uzi Vert vs. TNGHT & RL grime - Money Longer (Benzi Edit)

Drake - I'm Upset Huey vs. 3ELOUD! - Pop, Lock And Drop It (FAED Pop That Woo Edit)

Ape Drums ft. Denzel Curry & Frizzo - Shellz Rihanna - Pour It Up (RL Grime Remix)

Skrillex - Crown Vic Kendrick Lamar - Swimming Pools Flosstradamus & Dillon Francis vs. Yung Pinch - Tern It Up vs. Hello There (Dillon Francis Edit)

GTA & Dillon Francis & Wax Motif ft. Anna Lunoe - I Can't Hold On (GTA Psy Edit)

Darude vs. Dillon Francis & Eptic - Sandstorm vs. Say Less (4B Edit)

OutKast vs. Rae Sremmurd & Gucci Mane - Hey Ya! vs. Black Beatles (Boombox Cartel Flip)

Big Sean ft. Nicki Minaj - Dance A$$ (Remix)

Command Q - D1LL1GAF

Diplo & French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward - Welcome To The Party

Rihanna ft. Chris Brown - Birthday Cake (Acappella)

Ludacris vs. Diplo - Move Bitch (BeatBreaker Welcome To The Party Bootleg)

TroyBoi & Grandtheft - Sneaky Jack Ü ft. Bunji Garlin vs. Alvaro & MERCER ft. Lil Jon vs. Douster - Jungle Bae vs. Welcome To The Jungle vs. King Of Africa (Brian Dawe & Deville Bootleg)

Rune RK vs. Jack Ü ft. Bunji Garlin - Jungle Calabria (Cristian Marchi & Luis Rodriguez Private Bootleg)

Martin Garrix & Loopers - Game Over

Diplo & AutoErotique vs. Valentino Khan - Waist Time vs. Deep Down Low (Deville 2017 VIP Edit)

Dillon Francis ft. G-Eazy - Say Less (Dillon Francis & Moksi Rebirth)

Dua Lipa vs. Diplo & Sleepy Tom - IDGAF (BeatBreaker Be Right There Bootleg)

Eurythmics vs. Halfway House - Sweet Peak Dreams (MAKJ Edit)

Eptic - The End (Carnage & Breaux Festival Trap Remix / Crankdat VIP)

Felguk - Sometimes [BRAZILIAN VIBE]

Fisher - Stop It Migos ft. Lil Uzi Vert - Bad And Boujee (Acappella)

Pete Rodriguez - I Like It Like That

Cardi B ft. Bad Bunny & J Balvin - I Like It (Dillon Francis Remix)

A$AP Ferg vs. Jack Ü - Work vs. Febreze (Jack Ü Mashup)

GTA - Saria's Turn Up

DJ Sammy & Yanou ft. Do - Heaven

Jack Ü - Boi To Get Low w/ Anti. - Stutter (ShadowVariable Edit)

Daddy Yankee & Tuner S. vs. Rathero - Gasolina vs. Mi Gente (Fanatic Edit)

Major Lazer ft. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye)

J Balvin & Willy William - Mi Gente (Dillon Francis Remix)

Dillon Francis & Major Lazer - I Can't Take It vs. Bootleg Fireworks vs. Light It Up (Dillon Francis Edit)

Major Lazer ft. Nyla - Light It Up (Quintino Remix)

Quintino - Brasil Connect Major Lazer ft. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye)(Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix)

Bingo Players vs. Garmiani vs. Lil Jon - Rattle Devotion (FAED Suprise Bootleg)

Shapov vs. MEG \ NERAK - Everybody

Dillon Francis & DJ Snake vs. Backstreet Boys - Get Low vs. I Want It That Way (Dillon Francis Edit)

Timmy Trumpet & Lady Bee - Trumpets (Instrumental Mix)

Skrillex & Dillon Francis - Bun Up The Dance

Dillon Francis & NGHTMRE - Need You

Dillon Francis ft. Arcángel & Quimico Ultra Mega - Ven

Dillon Francis ft. Jarina De Marco - Look At That Butt

Missy Elliott - Work It Usher ft. Ludacris & Lil Jon - Yeah! Diplo ft. Nicky Da B - Express Yourself

DJ Snake ft. Lil Jon - Turn Down For What?! (Acappella)

Nas - Made You Look (Aazar Remix)

REZZ - Edge (GOMMI Remix)

Zombie Nation vs. Ricky Remedy & Diplo vs. A$AP Ferg - Kernkraft 404 vs. Chosen vs. New Level (RL Grime & Diplo Edit)

Wuki & Benzi - We Like To Fuck That Shit

Virtual Self - Ghost Voices (GTA Psy Edit)

Whitney Houston - I Will Always Love You

Drake vs. Lil Jon - God's Plan Snap Yo Fingas (Diplo Flip)

Post Malone & 21 Savage vs. KRANE & graves - Rockstar (Saber Bootleg)

Jack Ü & Noizekid vs. Leka El Poeta - Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm vs. Take Ü There (Cesar Mannix Mashup)

Calvin Harris ft. Rihanna - This Is What You Came For (Gammer Edit)

A$AP Ferg vs. Nonsens - Plain Jane vs. Ballistic (RL Grime & Diplo Edit)

Tascione & TYNVN - Deeper Love

Kanye West vs. Flux Pavilion vs. Diplo ft. Faustix & ImanoS & Kai - Power vs. Revolution vs. Can't Stop (Jack Ü Live Edit)

Desiigner vs. MERCER & DJ Snake vs. Skrillex ft. Rick Ross - Panda vs. Lunatic vs. Purple Lamborghini (Kovalenco Gennadi Edit)

4B & Aazar - Pop Dat