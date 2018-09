Esistono brani che, anche senza ascoltarli, e con la sola presentazione delle collaborazioni all'interno, si aggiudicano automaticamente il titolo di hit internazionale, e questo è certamente il caso di DJ Snake. L'ascesa verso l'olimpo della musica per il produttore parigino pare essere implacabile, e l'annuncio di questo suo nuovo singolo conferma ancor di più il tutto. Nella giornata di ieri, attraverso i suoi social network, è stato pubblicato l'artwork ufficiale di Taki Taki, in uscita il prossimo 28 settembre. Se durante lo scorso settembre 2017 aveva stupito tutto il mondo con il suo DJ-set in diretta esclusiva da una location a dir poco unica che rara come l'Arc de Triomphe sugli Champs-Élysées, quest'anno si presenta con un brano arricchito con ben 3 collaborazioni dall'elevato livello di hype: Cardi B, Ozunae Selena Gomez.

Parliamo di 3 mostri odierni della musica: Cardi B con il suo debutto attraverso "Invasion of Privacy" è la regina indiscussa dell'hip-hop del 2018, Ozuna ha da poco rilasciato il suo ultimo album "Aura", con all'interno proprio una collaborazione con la rapper del Bronx e ed è probabilmente l'artista reggaeton con più hype del momento insieme a J Balvin, mentre di Selena Gomez c'è poco da dire che già non si sappia, basti pensare che il suo profilo Instagram dell'artista pop per eccellenza è quello con più seguaci al mondo. Nelle scorse settimane i 4 artisti avevano già spoilerato alcuni dettagli di questo brano, tra foto direttamente dal dietro le quinte del probabile video musicale già registrato, fino a delle interviste sul red carpet. Dopo il successo di Magenta Riddim, DJ Snake è pronto a rilasciare l'ennesima hit che ci porta sempre di più al rilascio del suo prossimo album, che ha già tutte le prerogative per essere una mina musicale pronta a far impazzire tutto il mondo. Elettronica, hip-hop, reggaeton e pop in una miscela esplosiva, con un vulcano sulla copertina a simboleggiare questo potentissimo mix. Per ora non ci resta che aspettare Taki Taki il prossimo 28 settembre.