Per i fan di DJ Snake più esperti, questo brano potrebbe sembrare un po' più familiare visto che è stato riprodotto per la prima volta all'Ultra Music Festival di Miami lo scorso marzo. Da quel momento, il brano è stato quasi sempre riprodotto dal parigino senza però rilasciare alcuna informazione sulla data ufficiale di rilascio o chi con fosse la collaborazione. Ma Eptic, durante lo scorso week-end, ha infiammato ancora di più i rumors inserendo nel suo DJ-set del Lost Lands la stessa medesima canzone.

Hit Lost Lands with that new new 😏 Track: DJ Snake x Eptic - ID



[ @conorgrayfilms ] pic.twitter.com/okoV1mDFXi — EPTIC (@Eptic) September 17, 2018

Ha anche caricato il momento su Twitter che è stato catturato dal talentuoso Conor Gray. Se l'Eptic di oggi è tanto conosciuto (al punto di essere arrivato in Italia al Reload Music Festival di Torino), per prima cosa, è sicuramente perchè si sta spingendo sempre più oltre i confini del suo sound design. Nella traccia, Eptic ha dimostrato abilmente che questa nuova collaborazione farà ribaltare il mondo della EDM.

Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di uscita per la collaborazione, sembra probabile che accadrà prima della fine dell'anno.