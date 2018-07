DJ SNAKE - MARADONA RIDDIM (Feat. Niniola) TESTO

Shey footballer ni e, to n gba balli kiri?

Shey telescope ni e, to n wo omo kiri?

To'ju re ba fo o, don't blame it on Nini

To ba wa di l'ale, you come to me weeping

Ooh ni ki n la'tan, o ni maa la'tan

Ooh ni ki n d'oju mi, o lo maa la pa

Ooh ni ki n la'tan, o ni maa la'tan

Ooh ni ki n d'oju mi, o lo maa kan pa

Oh Maradona

Oh Maradona, Maradona mi

Oh Maradona

Oh Maradona, Maradona mi

Don't be wicked, die for you

If I die for you all is in vain

Wicked, die for you

If I die for you all is in vain

Ki ni mo shey fun e?

Will I satisfy you?

All my friends you have de be

Will I satisfy you?