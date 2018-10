Top 101 Producers di 1001tracklist.com: Don Diablo al primo posto

Nell'attesa di scoprire quale sarà il primo classificato nella Dj Mag Top 100, che verrà svelato tra pochi giorni durante l'Amsterdam Dance Event, è stata pubblicata da 1001Tracklist, il database di tracce suonate dai DJ in festival, eventi e serate in tutto il mondo, la classifica dei migliori 101 produttori del 2018.



La classifica viene stilata in base al numero di supporti che le tracce di un artista riceve, e premia, appunto, i produttori delle canzoni che vengono maggiormente suonate.

Al primo posto, per la prima volta, troviamo Don Diablo, che scavalca Skrillex, vincitore dello scorso anno. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo Axwell, davanti a Camelphat, il duo britannico della hit "Cola". Nona posizione, invece, per il #1 di Dj Mag Top 100, Martin Garrix. Il primo italiano in classifica è Giuseppe Ottaviani, al ventesimo posto, al 41esimo, a sorpresa, troviamo i Sunstars.

