DrefGold - Booster (Video ufficiale e testo)

DrefGold - Booster testo



Ehi

Ehi

Ok, ok, ok



Ehi, ehi





Ho lo scooter che è più vecchio di me

Il mio booster, casco Momo con me (skrt skrt skrrt)

Non ho paura, ma devo correre

Fuori dalla questura, io ci faccio le tag

E tutto passa

Dici che io non posso, ma io passo (no)

Nuova storia, nuovo ostacolo e lo salto

Vado più in alto del sole coi miei salti

Tu non puoi essere ciò che non pensavi (ehi ehi)

Kanaglia in giro mi sento allo stadio (stadio)

Soldi contanti come ladro (ladro)

Mi trovi in certi posti trasportato

Io non volevo essere qui

Ho chiesto solo un passaggio





Ehi, ehi, ehi

Il mio Booster mi porta, ehi

Tra le strade e le porte, ehi

È meglio fare più soldi, più soldi





E giro sopra il mio Booster, Booster, Booster

Non sai quante ne ho viste, viste, viste

Ma non sai cosa ho visto, visto, visto

Tu non sai cosa ho detto

In quattro sopra il mio mezzo

E faccio (Skrt Skrt Skrrt)

E faccio (Skrt Skrt Skrrt)

E faccio (Skrt Skrt Skrrt)

E faccio (Skrt Skrt Skrrt)

E faccio (Skrt Skrt Skrrt)