Dua Lipa | Tomorrowland Belgium 2018

Dua Lipa è ufficialmente la prima artista femminile pop ad esibirsi a Tomorrowland!

Tracklist:

Dua Lipa - Dreams

Sean Paul ft. Dua Lipa - No Lie

Dua Lipa - Be The One

Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss

Dua Lipa - Hotter Than Hell

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

Dua Lipa - Begging

Dua Lipa - IDGAF

Dua Lipa - New Rules