Elettra Lamborghini - Pem Pem (Video ufficiale e testo)

Elettra Lamborghini - Pem Pem testo



Elettra... Elettra Lamborghini

Yo sé que es asi

yo sé que el no me ama, solo en la noche me llama

me invita a su casa, quiere fumar marihuana

quiere llevarme a su cama

para hacer pem pem peremep pem pem

el quiere hacer pem pem perempem pem pem pem

Yo ya sé pa' ti lo que te gusta

una chica como yo te asusta

quedate conmigo esta noche papito

no tienes ninguna que lo hace tan rico

Me miras y me dices que estoy loca

ella sabe ya lo que le toca

no lo hagas despacito

yo necesito un maldito

Yo sé que es asi

el no me ama y lo mismo pa' mi

me pide hacerlo en Lamborghini

me pide hacerlo en la discoteca

me pide hacerlo y le digo que si

Yo sé que es asi

yo sé que el no me ama, solo en la noche me llama

me invita a su casa, quiere fumar marihuana

quiere llevarme a su cama

para hacer pem pem peremep pem pem

el quiere hacer pem pem perempem pem pem pem

Tu ya sabes lo que a mi me gusta

no me digas que soy justa no no

quitame el babydol

contigo el descontrol

y no te doy un beso, tu me besas si te duele la cabeza

yo quiero un chico que quiere eso, solo sexo

pues ninguno puede hacerlo con la princesa

y yo yo no lo sé

las otras son celosas, yo no sé porqué

y tu me regalas Chanel pero yo mas tu no se puede hacer

Shhhh...

Ay no grites que nos escuchan

ah... desperté a los vecinos

Yo sé que es asi

yo sé que el no me ama, solo en la noche me llama

me invita a su casa, quiere fumar marihuana

quiere llevarme a su cama

para hacer pem pem peremep pem pem

el quiere hacer pem pem perempem pem pem pem

Pem perempem pem pem pem...

El quiere hacer pem pem peremep pem pem...

Ayy... es medianoche

Yo quiero hacer [?]

La fiesta se acabò para todos