Che si tratti di una garanzia, è ormai fuori discussione da anni. Anche le strategie di mercato confermano l'ottima attitudine di Eric Prydz, che dimostra di saper stare nel mondo delle produzioni anche attraverso le scelte e la tempistica di una release. Il produttore svedese ha tracciato la linea dei prossimi mesi durante la puntata di Epic Radio andata in onda sabato, durante la quale ha messo in scena il suo talento coltivato quest'anno.

Epic Radio conferma il gran lavoro di Eric Prydz

Ben otto IDs passate durante il suo personale programma musicale, ma anche l'annuncio di un ritorno a New York che era rimasto in sospeso negli scorsi mesi. La conquista del titolo di DJ dell'anno durante gli EMA Awards è una carica in più, ma anche la totale consapevolezza di trovarsi di fronte ad un lavoro certosino pronto per essere rilasciato.

Con le sue tracce inedite della 18^ puntata, Eric Prydz focalizza la sua attenzione sul suo set del Creamfields, andato in scena nel corso delle scorse settimane. Durante il festival britannico, vetrina di prestigio che avvia verso la conclusione la stagione estiva, l'artista scandinavo ha lanciato brevi assaggi delle IDs in questione, suscitando la non poca curiosità dei ravers e l'interesse degli addetti ai lavori per quel che riguarda il suo futuro in studio. Il modo migliore per analizzarle è quello di ascoltare la puntata di Epic Radio.