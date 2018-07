Ermal Meta - Io mi innamoro ancora (Video ufficiale e testo)

Ermal Meta - Io mi innamoro ancora testo



Sopra l'amore non c'è, non c'è

Una scommessa su cui puntare

Sotto le scarpe non c'è, non c'è



Un'altra storia da calpestare

E tu lo sai che il tempo non ci ferma

Non funziona

e poi lo sai che io

Io mi innamoro ancora



E alla mia macchina gli voglio bene

E a questa vita io gli voglio bene

E alla mia casa io gli voglio bene

Anche se non c'è il mare



E a questa macchina gli voglio bene

E a questa vita io gli voglio bene

E alla mia squadra io gli voglio bene

Anche se non vince mai

Io gli voglio bene



Nella mia testa che c'è? Che c'è?

C'è una playlist di canzoni nuove

Che parlano di me, di noi

La musica ci cambia, ci trasforma

Non ci abbandona

E tu lo sai che io

Io mi innamoro ancora



E alla mia macchina gli voglio bene

E a questa vita io gli voglio bene

E alla mia casa io gli voglio bene

Anche se non c'è il mare



E a questa macchina gli voglio bene

E a questa vita io gli voglio bene

E a questa squadra

Anche se non vince mai

Io gli voglio bene



Bene come il cielo

Bene come il sole

Come un bimbo al suo pallone

Bene come una canzone

Come al primo amore



E alla mia macchina gli voglio bene

E a questa vita io gli voglio bene

E alla mia casa io gli voglio bene

Anche se non c'è il mare



E a questa macchina gli voglio bene

E a questa vita io gli voglio bene

E alla mia squadra io voglio bene

Anche se non vince mai

Io gli voglio bene



Bene come il cielo

Bene come il sole

Come Totti al suo pallone

Io gli voglio bene

Bene come una canzone

Come al primo amore

Io gli voglio bene