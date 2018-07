Fabio Rovazzi - Faccio quello che voglio (Video ufficiale e testo)

Fabio Rovazzi - Faccio quello che voglio testo



Ho tutto in una borsa,

lo so l’ho fatta grossa,



aspè vado di corsa,

è tutto un copia-incolla,

la gente che mi trolla,

sparisco tra la folla



potrei ballare come bolle,

cantare di felicità,

fare gli incassi di Zalone,

e invece sono ancora qua



e cerco un posto fresco

e prendo qualche abilità

nei limiti della legalità…



faccio quello che voglio,

faccio quello che mi va,

quest’estate sono fuori controllo

e del testo tanto non ne ho bisogno

perchè con questa voce qua…

pa pa para pa



vado e parto in quarta,

e sfuggo dal mio karma,

uno stato che mi esalta,



ho voglia di staccare,

dall’ansia generale,

tuffarmi dentro il mare,



non ti devi preoccupare mamma

sto decollando devo spegnere

ti chiamo dopo devi stare calma



tanto sono su una panda



non ti aspettavi questa nuova canzone

e ti darò un finale contro ogni previsione

ma non sono l’eroe delle tue solite storie

e sono contrario a tutti gli spoiler



faccio quello che voglio,

faccio quello che mi va,

quest’estate sono fuori controllo

e del testo tanto non ne ho bisogno

perchè con questa voce qua…

pa pa para pa



attirati dal male,

l’onestà non ha budget

tutto ciò che è vietato

ci piace



facciamo dei modelli sbagliati la normalità

quindici minuti di celebrità

con questa voce qua…