Francesca Michielin - Bolivia (Video ufficiale e testo)

Francesca Michielin - Bolivia testo



Ho fatto un viaggio dentro a una stanza

Era più vicina la mia lontananza

Hai la pelle così morbida che



Potrei cascarci di nuovo

Perché è un po' tutto sbagliato

Perché



Ho visto soffiare l'aria e con il tempo

Costruire muri o mulini a vento

Ed urlare al cambiamento

Rimanendo seduti sul divano di casa

Perché è un po' tutto sbagliato

Perché



È l'umanità che fa la differenza

Portami in Bolivia per cambiare testa

Portami in Bolivia per cambiare tutto

Spegnerò il telefono, sarò libera indipendente

Mamma no non ho bisogno di niente



E pedalare al buio senza sosta

Giocare a nascondino nella foresta

Solo per sentirsi più leggeri

Ma non per davvero

C'è la gravita

Ma anche qui c'è la gravità



È l'umanità che fa la differenza

Portami in Bolivia per cambiare testa

Portami in Bolivia per cambiare tutto

Spegnerò il telefono, sarò libera indipendente

Mamma no non ho bisogno di niente



Ma se puoi salvami dall'umidità

Della pioggia più insistente

Che entra nelle ossa della gente

Che si lamenta sempre

Che mangia male

E crede a ciò che legge



È l'umanità che fa la differenza

Portami in Bolivia per cambiare testa

Portami in Bolivia per cambiare tutto

Spegnerò il telefono, sarò libera indipendente

Mamma no non ho bisogno di niente



Non ho bisogno di niente