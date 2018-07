Fred De Palma - D'estate non vale (feat. Ana Mena) (Video ufficiale e testo)

Fred De Palma - D'estate non vale (feat. Ana Mena) testo



De Palma

Ana Mena

(FDP, ahah)





Balla sola con le amiche, eh

Ma quando passo sorride, eh

Le chiedo: Cosa vuoi da bere? Eh

Mentre mi bevo ciò che dice, eh

E bevo un altro Cuba Libre

Perdo la connessione

Sto come un meteorite

Verso la collisione

Lei pensa che di Barbie c'ho tutta la collezione

Che voglio solamente scartare la confezione



Se mi vieni a cercare

Solo d’estate non vale

Se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare

Se ti dico che arrivo e poi non arrivo

Non ti arrabbiare

È colpa del vino

È colpa del mare

D’estate non vale



Vedi le tue amiche non sono sincere

Ti han detto che io faccio casini in quartiere

Ma stai tranquilla non devi temere

Ti giuro che sono un cattivo ragazzo per bene

E scrollo sull’iPhone mentre aspetto tue notizie

E guardo lo schermo mentre il cervello mi frigge

Tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter

E spezzi il mio cuore e va in mille pixel



Se mi vieni a cercare

Solo d’estate non vale

Se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare

Se ti dico che arrivo e poi non arrivo

Non ti arrabbiare

È colpa del vino

È colpa del mare

D’estate non vale



Lasciati andare un po’

Su, dai, almeno stasera

Bevi ancora uno shot

Che ne vale la pena

Balla 'sto raggaeton

Sotto la luna piena

Anche se facciamo male

Tanto d’estate non vale



Ana Mena

Se mi vieni a cercare



Il resto non importa

Baby balliamo insieme come Uma e John Travolta

Se la nostra storia inizia con un "C’era una Vodka"

Che male c’è?



Se mi vieni a cercare

Solo d’estate non vale

Se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare

Se ti dico che arrivo e poi non arrivo

Non ti arrabbiare

È colpa del vino

È colpa del mare

D’estate non vale, yeah yeah