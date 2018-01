Ghali, Cara Italia il significato della canzone

Ghali - Cara Italia testo



[Strofa 1]

Fumo, entro, cambio faccia

Come va a finire si sa già

Ghali in queste prime due righe spiega che quando entra (in discoteca) “cambia faccia”, cioè diventa un'altra persona, forse per tentare di distaccarsi dalla fama che lo opprime come cita anche in Lacrime.

“Più divento famoso più mi sento escluso”

Devo stare attento, mannaggia

Se la metto incinta poi mia madre mi...

Perché sono ancora un bambino

Ghali dice di dover prestare attenzione a non mettere incinta la sua ragazza, perché la madre potrebbe prenderla molto male. Infatti egli afferma di essere ancora un bambino infondo e proprio per questo di non avere ancora l’età per poter affrontare l’eventuale nascita di un bebè,non sentendosi ancora in grado di gestire una tale situazione.

Un po' italiano, un po' tunisino

Riprende la strofa precedente ricordando che egli si sente sia italiano che tunisino, e non per forza solamente in una condizione o nell’altra.

Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino

A Porto Rico è stato avviato l'iter legislativo (in seguito a referendum popolare) che potrebbe trasformare l'isola nel 51º stato degli Stati Uniti, nei quali presidente attuale è Trump. Una relazione da parte del rapper italiano di origini tunisine con una portoricana può quindi risultare tediosa a Trump, avverso all'immigrazione, soprattutto da parte di persone di fede musulmana.

Ma che politica è questa?

Qual è la differenza tra sinistra e destra?

Ghali afferma il suo scarso interesse verso la politica chiedendosi quale sia la differenza tra la destra e la sinistra, due parti opposte della politica. Il verso si rifà al celebre brano di Giorgio Gaber“Destra-Sinistra” il cui ritornello afferma: Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?

Cambiano i ministri ma non la minestra

Ghali,riprendendo la strofa precedente,afferma che spesso in una nazione, anche se i politici hanno un ricambio generazionale,promettendo di volta in volta idee innovative e ipotetiche rivoluzioni,in realtà non cambiano proprio nulla e ogni cosa rimane statica e uguale al passato.

Il cesso è qui a sinistra, il bagno è in fondo a destra

Secondo me è anche una citazione alla canzone di Giorgio Gaber “destra sinistra” in cui canta “ Fare il bagno nella vasca è di Destra,fare la doccia invece è di Sinistra”

Dritto per la mia strada

Meglio di niente, más que nada

Riferendosi alla barra sopra,lui va dritto per la sua strada, raccogliendone i frutti, pochi o abbondanti che siano. “Meglio di niente”, accontentarsi è un'arte, ricordatevelo. Il termine “mas que nada” sta a dire “meglio di niente in portoghese, Ghali riprende, infatti il ritornello della canzone



Vabbè, tu aspetta sotto casa

Se non piaci a mamma tu non piaci a me

Le persone che non piacciono alla mamma di Ghali non piacciono nemmeno a lui. In questa frase Ghali sottolinea l'importanza e l'influenza della figura della madre nella sua vita.

Mi dici: "Lo sapevo" ma io non ci credo

Mica sono scemo

Adesso che e diventato famoso gli altri li dicono che lo sapevano gia che sarebbe diventato cosi famoso un giorno, ma Ghali non ci crede perche all'inizio erano in pochi quelli che credevano veramente in lui

C'è chi ha la mente chiusa ed è rimasto indietro

Come al Medioevo

Nella nostra società è radicato il concetto che il Medioevo sia sempre stato un periodo oscuro e dominato dall’ignoranza. Ghali compara quindi il Medioevo con quelle persone che hanno la mente chiusa e sono rimaste indietro nelle idee e nel pensiero,non accettando i pensieri che caratterizzano il presente

Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno

Senza passaporto, in cerca di dinero

Le testate giornalistiche fanno leva sulla mente chiusa di una buona parte della popolazione italiana, presentando lo straniero (soprattutto lo straniero entrato nel territorio clandestinamente) come fosse una persona pericolosa e da cui stare alla larga, generalizzando.

[Bridge]

Io mi sento fortunato

Alla fine del giorno

Ghali quando torna a casa, dopo aver passato un giorno intenso e totalmente diverso rispetto a quelli della sua infanzia (caratterizzata da una condizione precaria e poco fortunata) si guarda indietro e si sente fortunato per tutto ciò che è riuscito a fare in questi anni

Quando sono fortunato

È la fine del mondo

Ci possono essere due interpretazioni: • Quando la sorte gira dalla sua parte si tratta di un evento raro, appunto come la fine del mondo; • Quando Ghali è in un momento particolarmente fortunato “è la fine del mondo” ovvero non ce n'è per nessuno.

Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuorilegge

Questo verso si ricollega al successivo. Ghali intende dire che è un pazzo (probabilmente per il pensiero che ha, fuori dall'ordinario) ma è un pazzo che si informa (“un pazzo che legge”) e quindi il suo pensiero è anche basato su serie argomentazioni. Nel verso successivo si dice fuori dal gregge, quindi lontano da una cultura che vuole vederlo in una massa o etichettato in qualunque gruppo e anziché cercare di lottare e criticare la massa lui scrive “scemo chi legge” quindi prendendosi gioco di tutti, anche di chi lo ascolta, probabilmente perché non gli piace prendersi troppo sul serio e vuole stemperare i toni che ultimamente (in Italia e nel mondo) sono diventati fin troppo aggressivi e polarizzati. Lui con questo sta comunicando che bisognerebbe prendersi un po' tutti meno sul serio. Con “un pazzo fuorilegge” può anche intendere che per alcuni italiani, essendo figlio di una donna di nazionalità non italiana, non è italiano e quindi un “fuorilegge”. Affrontando così la grande tematica che da un po’ di mesi è stata al centro della politica italiana, quella dello “ius sanguinis”.



Fuori dal gregge, che scrive: "Scemo chi legge"

Ghali non si sente parte della massa. Inoltre ricollegandosi al verso precedente, lui, che si definisce pazzo poiché legge, dichiara che la massa, il gregge, lo discrimina proprio in quanto lettore e persona di più alta cultura; riferito al fatto che leggere permette di allargare le proprie conoscenze a culture molto lontane dalla propria, di comprenderle e quindi di non discriminarle per la loro diversità.



[Ritornello]

Oh eh oh, quando il dovere mi chiama

Oh eh oh, rispondo e dico: "Son qua"

Ghali in altri suoi brani afferma di essere cresciuto in fretta e di aver acquisito una notevole maturità nel corso della sua vita. Pertanto quando il dovere lo chiama, ossia si presenta una situazione in cui è richiesta una decisione importante, lui risponde “Son qua”.

Oh eh oh, mi dici: "Ascolta tua mamma"

Oh eh oh, un, dos, tres: sono già là

Ghali nutre un grande rispetto per sua mamma e ha buoni rapporti con lei, per cui le dà sempre ascolto.

Oh eh oh, quando mi dicon: "Vai a casa!"

Oh eh oh, rispondo: "Sono già qua"

Oh eh oh, io t.v.b. cara Italia

Oh eh oh, sei la mia dolce metà

Ghali gioca ironicamente sul significato della frase “se ne tornino a casa loro” pronunciata sempre più spesso in maniera dispregiativa contro i migranti. Egli risponde a chi gli lancia tale invettiva, solo perché è di origine tunisina, con “sono già qua” dal momento che, essendo nato in Italia ed avendo vissuto tutta la vita in Italia, egli è quindi cittadino italiano esattamente al pari di chiunque altro. Il messaggio di solidarietà che vuole lanciare verso i cittadini immigrati in territorio Italiano è quindi particolarmente intenso, ed invita il pubblico italiano all'integrazione di essi asserendo giocosamente “Io t.v.b (ti voglio bene) cara Italia”.

[Strofa 2]

Aspè, mi fischiano le orecchie

“Un'antica credenza vuole che se qualcuno parla di una persona assente, questa si sente fischiare le orecchie”. Ghali si riferisce alle persone che parlano alle sue spalle, probabilmente per motivi razziali

Suspense, un attimo prima del sequel

Ghali fa riferimento al teaser del brano rilasciato su YouTube pochi giorni prima dell'uscita della versione integrale creando appunto suspense “un attimo prima del sequel” ossia del seguito.

Cachet non comprende monete

Compenso forfettario generalmente inteso come retribuzione stabilita per una prestazione artistica in campo cinematografico, musicale, teatrale o televisivo. Ghali non si fa pagare poco per le sue esibizioni.

Crash Bandicoot raccogli le mele

Ghali spesso fa riferimenti (letterali e non) ad elementi della sua infanzia, in questo caso alla famosa serie di videogoichi Crash Bandicoot per PlayStation. Il protagonista (Crash) ha la possibilità di raccogliere delle mele durante i livelli.

Nel mio gruppo tutti belli visi

Potrebbero esserci due interpretazioni: • Nel gruppo di amici di Ghali tutti fanno “buon viso” tenendoselo stretto come amico data l'enorme popolarità; • “tutti belli visi” ovvero gli amici più intimi e fidati di Ghali, bei visi familiari e di cui potersi fidare.

Come un negro bello diretto a Benin City

Benin City è una città nigeriana che a partire dal sedicesimo secolo si arricchì grazie al commercio degli schiavi. Chi in questo periodo si dirigeva verso questa città lo faceva da schiavo.

Non spreco parole, non parlo con Siri

Ghali dice di che lui non spreca parole per parlare con un assistente vocale che non esiste.

Felice di fare musica per ragazzini

Ghali, nonostante abbia un vasto pubblico, viene talvolta giudicato negativamente per avere una una grande fanbase di ragazzi molto giovani. Lui afferma che ne è, al contrario, molto felice.

Prima di lasciare un commento, pensa

Molte persone commentano (sia nei social network che nella realtà) impulsivamente e senza pensare al peso delle loro parole. “Pensa 10 secondi prima di parlare…”

Prima di pisciare controvento, sterza

Curiosa metafora che assomiglia al saggio proverbio napoletano “non sputare in cielo che in faccia ti torna”, ovvero un insegnamento ad essere più prudenti nella vita. Infatti, come per lo sputo in aria, anche se pisciassi controvento dal finestrino di un'auto ti tornerebbe l'urina in faccia, quindi meglio che sterzi mentre lo fai. Ovvero, prima di commettere cattive azioni, siano rivolte a te stesso o agli altri, pensa, o almeno riparati dalle conseguenze perché una volta commesse ti torneranno indietro. It’s karma, bitch

Prima di buttare lo stipendio, aspetta

Ghali invita a spendere i soldi guadagnati con criterio e buon senso.

Torno a Baggio, io non me la sento senza

Baggio, come citato in molte canzoni di Ghali, è il quartiere di Milano da dove proviene e dove risiede la mamma. Lui, legatissimo ad essa, non se la sente ad andare lontano senza di lei e quindi ritorna a casa

Shakera!

Riferimento allo spot Vodafone Ghali×ShakeRemix che contiene alcune barre di Cara Italia e che appunto ha come parola chiave “shakera!”.

Il tuo telefono forse non prende nell'hinterland

Finiti a fare freestyle su una zattera in Darsena

La Darsena (sempre attendendoci a Wikipedia) è un bacino d'acqua artificiale utilizzato per l'ormeggio di imbarcazioni. Ghali probabilmente con questa barra vuole farci finire che, in queste condizioni in Italia, è finito a fare freestyle su una zattera che non andrà mai da nessuna parte. Metafora per dire che se la mentalità rimane questa, non si andrà molto lontano. Curiosità a Milano presso Porta Ticiniese c'è una Darsena per ormeggiare le barche che percorrono i Navigli.

La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram

Ghali dopo aver rilasciato il teaser del ritornello ha fatto avere ai suoi fan, tramite Instagram, un numero in cui li invitava a cantare il sopracitato ritornello. Come si può immaginare in pochi minuti fu inondato di messaggi nella chat di WhatsApp come nei Direct Messages su Instagram.

Amore e ambizione già dentro al mio starter pack

Lo starter pack (letteralmente pacchetto iniziale) è usato nel gergo moderno per indicare qualcosa di cui sei dotato già di tuo. In questo specifico caso Ghali ha appunto amore e ambizione insiti in lui.

Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz

Ghali gioca sulla somiglianza delle due parole, entrambe si riferiscono a due prigioni. Azkaban appartiene al mondo fantastico di Harry Potter, mentre Alcatraz esiste realmente e si trova in un'isola a 2 km dalla Baia di San Francisco.

Facevamo i compiti solo per cavarcela

Ghali e i suoi amici non facevano i compiti per apprendere ma solamente per evitare di essere ripresi dagli insegnanti.

[Bridge]

[Ritornello]

Sto