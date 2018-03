Ghali - Ricchi Dentro (Video ufficiale e testo)

Ghali - Ricchi Dentro testo



Papà come mi diverto

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo?



Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti "Te l'avevo detto!"

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti...



Mio padre era un grande farabutto

Mia madre per crescermi ha fatto di tutto, non male

Quel ragazzino farà brutto (Sto)

Cresciuti prima del dovuto

Successo è come una Ferrari, bisogna mantenere il turbo

Fatti strada e fatti furbo

Parli troppo fammi un riassunto

Anche quest'anno voto "Boh" (Voto "Boh")

Ai miei figli cosa dirò? (Cosa dirò, boh!)

Dimmi qualcosa che non so (Che non so, boh!)

Tuo figlio è in un reality show (Oh, o no?)



Papà come mi diverto

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti "Te l'avevo detto!"

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti...



Non sai quante ne ho passate, mai, tante

Ho sempre dovuto combattere, Highlander

È il momento di togliersi le maschere

È il momento di non battere le palpebre

Scusa chi sei? Comment tu t'appelles?

Dov'eri quando non avevo tasche, eh?

Al mare mi facevo mille castelli

In città mi son fatto mille vasche

Casa nuova spacca tutto (Sto!)

Ma sulla vecchia non ci sputo

L'unica che ha avuto anche se ha un buco

No grazie, non mangio prosciutto

Ma siamo in mano a dei maiali

Un buco in testa come Tuco Salamanca

Grosso da far centrare un bruco una salamandra

Respirare bene è il trucco



Papà come mi diverto

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti "Te l'avevo detto!"

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti...